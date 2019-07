El Concello de Cervo dicta el derribo para el esqueleto del edificio de Atalaia

El Concello de Cervo ordenó la demolición del esqueleto del edificio de la Atalaia. "O noso obxectivo é o de recuperar esa zona e devolvela ao seu estado orixinal, poñendo en valor o castro da Atalaia -inventariado por Patrimonio en 2007-", anuncia Alfonso Villares, alcalde de Cervo.

La continuidad de la construcción resulta imposible ahora al carecer de autorización que la avale. El regidor indica que estos días se resolvió el expediente de reposición de la legalidad urbanística iniciado en febrero pasado, después de declarar en diciembre la caducidad de la licencia. "Estes trámites ratifican que as obras non poden continuar ao non existir ningún permiso en vigor que as ampare; a construción, pois, xa non está avalada por ningún título xurídico-administrativo; está á marxe da legalidade".

La orden de demolición debe acometerse en un plazo de tres meses. En caso de que los propietarios no cumplan con lo fijado, se procedería a la ejecución forzosa y a la imposición de multas coercitivas, reiterables de forma periódica hasta que se cumpla con la orden. Las sanciones oscilarían entre 1.000 a 10.000 euros.

El Concello elaboró un Plan Especial de Protección do Castro, que abarca toda la zona afectada, regula las actuaciones de rehabilitación o mejora de la superficie. También fija las normas generales de urbanización e infraestructuras en este ámbito protegido.