El Concello de Cervo defiende su plan de pista de atletismo homologada en A Veiga

El Concello de Cervo comunicó ayer su "firme vontade de impulsar a primeira pista de atletismo homologada da Mariña, un proxecto que se fará realidade coa reforma das actuais pistas existentes no complexo deportivo municipal da Veiga". Tras las mejoras que se pretenden llevar a cabo en la instalación, que tiene seis calles y 400 metros de largo, el gobierno local considera que "permitirán acoller adestramentos e competicións oficiais".

El Concello cervense ha pedido también "respecto para os seus veciños, instalacións e para o municipio en referencia ás críticas que algúns particulares e colectivos contrarios a este proxecto están a verter". Reitera su propósito de que "as instalacións resultantes estarán abertas ao uso de todos aqueles amantes deste deporte, atletas e clubs da zona, que queiran coñecelas a empregalas".

"A nosa iniciativa non é obstáculo para que outros municipios decidan impulsar novas instalacións deportivas de atletismo. De feito animamos expresamente e invitamos a calquera outra institución ou administración, local ou provincial, a que sigan adiante cos seus proxectos e non abandonen a idea de apostar, como fai Cervo, por dinamizar a práctica do atletismo na comarca", indican desde el consistorio. "O Concello -añaden-, fará un importante esforzo dedicando fondos propios para facer realidade este proxecto, en colaboración coa Xunta, o que non impide desenvolver proxectos similares noutras localidades".

"Se superamos o localismo, o complexo será unha boa noticia para a comarca"

Cervo agradece "o apoio expreso da Federación Galega de Atletismo que cualificou de ‘firme e acertada’ a iniciativa do Concello e da Xunta" y dice que "se somos capaces de superar o localismo, todos coincidirán en que o futuro complexo de San Cibrao será moi boa nova para o atletismo escolar e federado da comarca".

El 9 de septiembre visitó A Veiga el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, acordando con el alcalde, Alfonso Villares, impulsar conjuntamente esta primera instalación homologada en la comarca. Antes, en marzo, Villares acordara con la alcaldesa Rocío López y el presidente de las Escolas Deportivas de Lourenzá, Pablo Maseda, ceder instalaciones de A Veiga para entrenamientos, torneos y campeonatos. Y en julio se anunció la escuela de atletismo cervense integrada en el CD San Cibrao y con entrenos que capitanea la atleta local Olga Vicente.