El Concello de Cervo atribuye la contaminación puntual del Xunco al agua torrencial

El Concello de Cervo dice que la contaminación microbiológica detectada el pasado 12 de agosto en la playa de Rueta, en la desembocadura del río Xunco, se debió a las lluvias torrenciales que cayeron durante esas horas. Sin embargo, el BNG resalta que dicho arenal ofreció los peores datos de toda Galicia en cuanto a la calidad de las aguas de zonas de baño en los análisis que realiza la Consellería de Sanidade. "A concentración de bacterias Escherichia Coli e enterococo intestinal acadou valores elevadísimos, que supuxeron a declaración de areal afectado por contaminación microbiolóxica e a recomendación oficial de non bañarse, o pasado 17 de agosto, cinco días despois da analítica, a Xefatura Territorial de Sanidade en Lugo instaba ao concello a advertir no propio areal da situación non apta para o baño. Sen embargo, o goberno municipal ocultou estes datos e, na súa tónica habitual, non tomou ningunha medida ao respecto. A praia permaneceu aberta sen advertencia ningunha para os usuarios".

La concejala de medio ambiente, Mali Méndez, replicó que "no momento no que se detectou dita contaminación, o Concello de Cervo colocou no areal un letreiro no cal se sinalaba a prohibición do baño. En canto a practica do baño, volveu ser segura, retirouse o cartaz e a actividade na praia volveu á normalidade", y que el resto de playas no se vieron afectadas.

Sin embargo, los concejales nacionalistas Diego Fernández y Xorxe Caldeiro explican que la contaminación de Rueta se repite periódicamente debido "á pésima, por inexistente, xestión da depuradora de augas residuais das Quintas, non se lle fan os labores de mantemento necesarios nin se intentan resolver os problemas estruturais que arrastra; cando chove, a depuradora non ten capacidade para tratar as augas pluviais e automaticamente libera a auga sen depurar directamente ao río Xunco e durante os seguintes días Rueta permanece contaminada". También critican la falta de cuidados en otros arenales cervenses.