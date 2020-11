El Concello burelés gestiona las necesidades de las personas que viven solas

Con la segunda ola de la pandemia el Concello de Burela vuelve a poner en marcha un servicio de atención para las personas que viven solas y que, en caso de confinamiento, no cuenten con ningún familiar, vecino o amigo que les pueda ayudar con las necesidades básicas, como puede ser la compra de alimentos o medicinas o incluso tirar la basura. Un servicio que esta semana se prestó en cuatro viviendas y que tiene por objeto frenar la extensión de la pandemia, que ha llevado a Burela a entrar en nivel rojo, con más de treinta casos activos.

Entre los usuarios de este servicio figura un grupo de marineros senagaleses que conviven en la misma vivienda y donde surgió un caso de covid. Para frenar su expansión se confinó a todos los habitantes de la casa, repartidos en dependencias separadas, para evitar los contactos y frenar así la expansión del virus.

Una intervención que ha logrado detener el avance de la enfermedad y que el periodo de cuarentena se pueda hacer con la garantía de que se cumplen las medidas fijadas por las autoridades sanitarias, ya que se mantienen las necesidades cubiertas para poder sobrellevar varios días de aislamiento. Desde el Concello incluso se cuenta con un enlace de la misma comunidad, que ayuda a explicar a sus compatriotas las razones del aislamiento y las medidas a seguir, con el fin de que el desconocimiento del idioma no sea una barrera para no hacer las cosas bien.

En la jornada de este sábado, desde el Concello incluso se buscó alojamiento a otro compatriota, que volvió de marea y al que se gestionó un lugar donde pernoctar para evitar contactos estrechos con sus compañeros de piso.

En esta semana fueron cuatros los servicios que se prestaron en otras tantas viviendas de gente que no cuenta con apoyo cercano

Son cuatro las viviendas en las que se actuó durante esta semana, un número bajo porque en la mayoría de los casos se cuenta con la ayuda de familiares, amigos o vecinos. "Hai moita xente que axuda e a meirande parte das persoas están arroupadas", señalan desde el gobierno burelés, desde donde recuerdan que se puede contactar con el 982.50.13.13 si se requiere de ayuda para no tener que salir de casa durante el confinamiento de positivos o contactos directos de positivos.

"Se non teñen a ninguén que lles poida botar una man, nós axudámoslles", explica el alcalde burelés, Alfredo Llano, quien hace una llamada a la responsabilidad, "O que importa estes días é non dar vantaxe ao virus, e temos que facelo entre todos, porque non hai outro método máis eficaz que non sexa a responsabilidade, tanto para protexerse a un mesmo como aos máis. Non se poden dar facilidades para o contaxio", reitera.

EXCEPCIONES. El alcalde de Burela, uno de los concellos afectados por las restricciones por el elevado número de casos, ha solicitado a la Xunta que puedan hacer algunas excepciones, entre ellas que se amplíe el aforo de la casa de la cultura a cincuenta personas. "A normativa autonómica fíxaas en trinta, pero cremos que polo tamaño e distribución do noso auditorio podería acoller medio cento sen problemas".

Una casa de la cultura que acoge teatro todos los fines de semana de este mes, aunque se han anulado actividades como la de Enrique San Francisco de este sábado o el musical de Navidad para los niños.