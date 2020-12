El Concello burelés elimina las tasas de terrazas y para vendedores ambulantes

El Ayuntamiento de Burela eliminará las tasas de terrazas de los locales de hostelería, así como las de los vendedores ambulantes que acuden al mercado semanal de los viernes. Una medida que se acordó en el pleno del martes y que tendrá una duración de tres meses, prorrogable si persiste la situación de la pandemia.

"A nosa idea era facelo por un período de seis meses, pero non se pode aplicar no primeiro trimestre por temas de normativa. Xa veremos como vai a pandemia, esperemos que se vaia recuperando a normalidade tanto sanitaria como socioeconómica e no mes de abril veremos como está a situación e se é necesario ampliaremos a tres meses máis a suspensión destas taxas a estes dous colectivos", aseveró el alcalde, Alfredo Llano.

El mandatario socialista burelés se congratuló de no haber subido ninguna tasa en el último lustro, una situación que aún mejorará el año próximo con la rebaja de varias de ellas: "Levamos xa cinco anos nos que, de momento, non subimos ningunha taxa, ningún imposto nin ningún prezo público, ao contrario houbo bonificacións durante e incluso rebaixas nalgún deles. Para o ano 2021 imos conxelar todos menos oito, que serán os que se van modificar en positivo", recalcó.

Entre ellas figuran la derogación por las celebraciones de bodas y bautizos civiles y la de vehículos de arrastre mecánico. "Fixemos outras dúas modificacións, para as motos de máis de vintecinco anos, ás que non se lles vai cobrar nada e mantense a bonificación do 50% para o resto dos vehículos dese tempo", recalcó el alcalde.

Llano aclaró también que están en conversaciones con la Diputación para poder ampliar los plazos del cobro del Ibi, dos hasta la fecha, y poder abonarlos fuera de los meses preestablecidos.