El Concello de Burela tirará la actual grada de A Marosa para hacer otra

La grada del campo de fútbol de A Marosa, en Burela, se encuentra en peor estado de lo que se esperaba y las actuaciones a llevar a cabo con ella van a tener que ser radicales. Esto es, derribarla y construir una nueva.

Esto significa una obra importante que afectará a la utilización del campo de fútbol, que quedará no podrá usarse mientras duren los trabajos. Esta conclusión sobre el estado en que se encuentra dicha grada es la que refleja el informe de una empresa especializada que encargó el gobierno municipal de Burela para conocer el alcance del problema que tenían entre manos.

El alcalde burelés, el socialista Alfredo Llano, lo explicó este sábado con total claridad: "Están moi mal no só as columnas ou as vigas, como xa se sabía. Realmente é un problema estructural e visual de primeira orde que haberá que resolver por medio dunha obra de substitución. Non chegará cun reforzo ou unha reconstrución parcial do que hay".

Llano dice que la recomendación del informe técnico que recibieron es muy clara: "Tumbar a grada que hai e facer unha nova", y ante unos datos tan evidentes, apuntó que el gobierno municipal los asume tal cual y es en lo que se pondrán a trabajar a partir de la próxima semana, en tramitar una nueva grada para A Marosa.

Para empezar, a lo largo de la semana que arranca mañana los responsables del gobierno municipal socialista se van a reunir con responsables de la SD Burela para explicarles lo que sucede y estos proyectos de futuro pero, además, para abordar diferentes actuaciones de índole práctico a aplicar de modo inmediato mientras no se ejecutan esas obras más ambiciosas.

Todo lo que hay en esa zona, como el bar, tendrá que ser recolocado en otras zonas del campo de fútbol de modo inmediato



Por ejemplo, el alcalde ya avanzó que "falaremos con eles para que nos partidos non se meta a xente alí, porque podería haber algún problema e non queremos que haxa ningún tipo de perigo para ninguén. A seguridade ten que ser unha cuestión prioritaria e creo que todos vamos estar de acordo niso".

También será necesario "reorganizar os servicios, está alí o bar que haberá que recolocalo e, en xeral, todo o que teñen alí". Para eso es para lo que hablarán con los miembros del equipo de fútbol de Burela. "Despois tocaranos a nós: facer un proxecto e buscar financiación para unha nova grada que, mentras se faga, condicionará o fútbol en Burela", concluyó el regidor.

Una grada con materiales más modernos

Alfredo Llano indicó que en el informe que les remitieron se indica que la estructura actual está formada de unos materiales demasiado pesados que no deberán volver a utilizarse en el futuro porque eso también influirá en su duración. Los consejos que se exponen allí son que se utilicen nuevos materiales, más ligeros, pero resistentes para soportar las inclemencias meteorológicas de una zona tan expuesta como es la que ocupa el campo de fútbol de A Marosa.