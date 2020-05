El Concello de Burela pide que se apoye al comercio local para evitar su cierre

El Ayuntamiento de Burela ha puesto en marcha una campaña promocional para potenciar las compras en el comercio local. "Queremos que a xente se mentalice do importante que son os negocios para o noso pobo, hai moitos que están pendentes dun fío e queremos que os veciños aposten polo seu comercio para que non teñan que pechar", asegura el edil de comercio y turismo, Ramiro Fenández Rey.

El concejal recuerda que "é un momento importante no que o sector nos necesita e é tamén unha responsabilidade co comercio local, que cando fai falta nas actividades dos pobos como as festas de Burela, actos culturais ou deportivos achega o seu grao de area para que eses actos poidan saír adiante" y cree Rey que «é o momento de devolverlles esa confianza que depositan no pobo». Además, "apostando polo comercio e a hostalería local tamén estamos axudándolle ao pobo a ser vivo, alegre e que teña movemento económico", agrega.

La campaña arrancó el pasado lunes con el inicio masivo de la actividad comercial tras el cierre forzado por el confinamiento, aunque algunas tiendas ya abrieron la semana anterior. «Ese arranque foi máis frouxo porque fixo peor tempo, pero estes días que está mellor nótase que hai máis movemento, sobre todo polas mañás», cuenta el presidente del CCA-Acia Burela, Miguel Fernández Flórez, quien reconoce que la desescalada está siendo desigual en cuanto a sectores, "nas tendas de deportes está funcionando ben e o resto imos picoteando", cuenta.

Los establecimientos bureleses abrieron con todas las garantías de seguridad para los clientes

Unos establecimientos en los que se están cumpliendo escrupulosamente las medidas de seguridad y en los que por el momento no se están planteando el inicio de las rebajas, insiste Flórez, quien no oculta que la buena marcha de muchos negocios depende de la recuperación de citas y eventos, "pero polo momento está todo moi no aire", señala.

El CCA diseñó con el Concello la campaña, cuyo eje central es un vídeo con barcos de la zona, que se puede consultar en el enlace https://youtu.be/MQBLO7F9Y28. "É un vídeo moi de Burela", dice el presidente del CCA, quien insiste en el mismo argumento de Fernández Rey: "O comercio necesita da axuda de todo o mundo porque temos que rexurdir e agárdannos tempos difíciles", explica.

Para hacer más llevadero el arranque desde el Concello se están ultimando medidas económicas para los negocios que estuvieron cerrados por la pandemia y que están pendientes de la aprobación del presupuesto "e que xustificarán co aluguer, recibos de lixo e auga, cota de autónomos e compra de material de protección", explica el edil de comercio.