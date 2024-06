Burela contará con un gran barco para niños en el parque Rosalía de Castro

El Concello de Burela, cuya alcaldesa es Carmela López, reformará el parque infantil de Rosalía de Castro, en el centro de la localidad, donde, entre otras mejoras, y como gran atracción para este espacio, se instalará un gran barco como principal juego infantil.

Sobre el nuevo elemento de juego, el concejal de Obras burelés, Ramiro Fernández Rey, señaló que es "un xogo moi completo, que suporá unha referencia nos parques infantís da Mariña lucense e un salto de calidade na nosa vila", con respecto a los parques dedicados a los más pequeños. Una inversión necesaria debido a la gran cantidad de niños que hay en esta localidad.

La obra, según avanzaron desde el gobierno local, incluirá la retirada de los juegos actuales, el mobiliario urbano y el actual vallado perimetral. Se colocará un nuevo suelo con amortiguación, nuevos juegos, además del barco, y se plantarán nuevos setos, además de instalarse nuevas vallas, entre otras actuaciones que están recogidas en el proyecto y que buscan mejorar todo el entorno.

Línea de mejoras en infraestructuras

En esta obra, el Concello de Burela va a invertir más de 117.000 euros con la colaboración de la Diputación de Lugo. Los representantes del Ayuntamiento se han reunido durante esta semana con los responsables de la obra para perfilar la propuesta, con un plazo máximo de ejecución de dos meses.

Dende o goberno local seguimos traballando para mellorar as infraestructuras da nosa vila

"Dende o goberno local seguimos traballando para mellorar as infraestructuras da nosa vila, incluíndo aquelas para os máis pequenos, como xa fixemos coa renovación do parque infantil do Cantiño", indica al alcaldesa de la localidad, Carmela López.