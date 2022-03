El Concello de Barreiros dice que Fuente urge pagos de facturas que no justificó

La alcaldesa de Barreiros, la nacionalista Ana Ermida, desveló este jueves que su predecesor, el popular Alfonso Fuente Parga, todavía no acreditó ante el servicio de intervención el pago de los gastos judiciales que tiene que cobrar ahora de las arcas municipales en su nombre y en el de otros cuatro concejales más. Son los derivados de un proceso judicial por una acusación de prevaricación en la concesión de 44 licencias urbanísticas del que salieron absueltos presentado por la asociación ecologista Adega y la Fiscalía.

Aunque el pago de los gastos judiciales de los que entonces formaban el gobierno municipal ya se aprobó en el pleno, así como el de los intereses correspondientes, por el momento Alfonso Fuente, en representación de otros cuatro concejales de su etapa de gobierno, presentó las facturas a cobrar pero no el justificante de que hayan pagado dichas facturas.

Ante esta situación, el servicio municipal de intervención advierte que "deberán acreditar ante o Concello o pago das facturas cuxo importe se reclama, cos xustificantes das transferencias realizadas aos emisores de ditas facturas. En caso de non facelo o Concello resérvase reclamar a devolución de ditas contías".

La regidora salió al paso de las declaraciones realizadas por Fuente Parga y aclara a la ciudadanía que aunque Alfonso Fuente no está ya en ningún cargo del PP sino que solo forma parte del partido como militante de base, "no caso que tratamos ostenta a representación de catro persoas membros do Partido Popular e, en concreto, de dous concelleiros en activo e membros da actual corporación. Esta representación consta no expediente mediante escritura de poder notarial".

También dice no comprender a qué se refiere su predecesor cuando habla de procesos judiciales contra este gobierno municipal porque recuerda que "non existe ningunha sentenza condenatoria, nin sequera ningún proceso xudicial, aberto ou pechado, a ningún dos membros do actual goberno. O único goberno de Barreiros no que os seus membros estiveron denunciados nominalmente foi o presidido por Alfonso Fuente".

Por ello le pide que "deixe as mentiras e reclame o que considere oportuno sen tentar enlamar a política municipal, á que pode volver presentándose ás eleccións".

El plan de pagos

Ermida pregunta por qué el PP votó a favor sin tacha

La alcaldesa barreirense se pregunta por qué Fuente se muestra molesto con un plan de pagos que fue aprobado por su propio partido y su portavoz, José Manuel Gómez Puente, que no podía votar al ser parte interesada, "amosou a súa conformidade e animou ao voto a favor".



Precedente

A ello añade que dichos planes son una figura económica habitual "que nunca representou ningún problema".