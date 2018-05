El Concello de Burela asume el arreglo de los socavones de la estación de autobuses

El concejal de obras de Burela, Ramiro Fernández Rey, aseguró este viernes que desde el Concello asumieron el arreglo de tres socavones que había en la estación de autobuses, a pesar de que no es una zona de competencia municipal sino de la Administración autonómica. "O alcalde xa se puxera en contacto coa Xunta para pedirlles que solucionaran a situación e ao final asumimos unha obra que ao mellor non tíñamos que asumir, pero que daba moi mala imaxe do pobo", explicó el edil, que asegura que se hizo aprovechando el arreglo que se acometió estos días en la zona de la estación, donde el firme estaba muy deteriorado. En total, las obras supusieron una inversión de más de 30.000 euros.

Precisamente con respecto a las obras en esta zona, Fernández Rey matizó que se abrirá al tráfico durante el fin de semana para que se pueda aparcar, pero el lunes se volverá a cerrar, previsiblemente durante dos días, para proceder al pintado de la señalización horizontal.

Con respecto a esta zona donde están la estación de autobuses y la de tren, el responsable de obras municipal hizo un llamamiento tanto a la Xunta, como al Ministerio de Fomento y a Adif para que hagan el mantenimiento: "Pedimos que a Xunta intente mellorar o mantemento da estación de autobuses, que está un pouco abandonada. Tamén a estación de tren está abandonada, ninguén fai mantemento de nada, a herba xa supera o metro de altura, así que pedir ao ministerio ou a Adif que faga o mantemento desa zona porque é moi céntrica". "Dá unha mala imaxe e contrasta con todo o que estamos facendo desde o Concello para intentar mellorar Burela, fronte á deixadez doutras institucións co seu mantemento", añadió.

Fernández Rey también avanzó que en los próximos días darán comienzo los asfaltados previstos en Vila do Medio, donde también se actuó para tapar un socavón ocasionado por las aguas pluviales, y que se llevarán a cabo mejoras en el firme en el cruce de las calles Castelao y Lamestra y en Eijo Garay.

De esta forma, el gobierno local continúa con su política de mejora de las distintas calles de la localidad. El edil pide disculpas a los vecinos por las molestias que las obras puedan ocasionar.