Las alegaciones presentadas por el Concello de Alfoz al anteproyecto presentado por Atalaya Generación-Desarrollos del Malache SLU para la construcción de una central hidroeléctrica reversible que tocaría en parte dicho municipio fueron planteadas fuera de plazo. Según la plataforma vecinal de afectados, concretamente al día siguiente de que se cerrase el plazo para hacerlo.

Explican que según la propia documentación municipal aunque la presentación de las propuestas municipales para corregir el anteproyecto se presentaron el día 24, era el 23 el último día para hacerlo.

El colectivo considera esta situación una demostración de algo que, recuerdan, sostuvieron desde el principio, "a deixadez e despreocupación do goberno do Concello de Alfoz en canto ao anteproxecto de central hidroeléctrica reversible proxectado no noso val e que afecta aos nosos veciños".

Lanzan a su vez un dardo a la oposición, a la que afean que "non estivese ao tanto disto para que a alegación entrase en prazo".

INICIATIVA. No obstante, ellos aseguran que continúan trabajando y recogiendo firmas tanto físicamente como online a través de la plataforma Change.org con la intención de "presentalas esta fin de semana ante o ministerio para amosar o apoio recibido pola veciñanza en contra deste anteproxecto".

Los integrantes de esta plataforma tuvieron una primera intervención pública precisamente en el acto que organizó el alcalde de Alfoz, el socialista Jorge Val, en el que ya mostraron su disconformidad con lo que consideraron "tibieza" por parte del propio Val ante un proyecto que ellos rechazaron de plano desde el principio.

Esa actitud la mantuvieron también con su vecino, el alcalde de O Valadouro y también socialista, Edmundo Maseda.

Pocos días después del acto explicativo del proyecto en O Valadouro, muy polémico, llegó el informe de Augas de Galicia que anula el anteproyecto diseñado y obliga a la empresa a hacer otro si quiere sacar la central adelante.

Este periódico trató de ponerse en contacto con los responsables de la empresa para confirmar sus intenciones al respecto, pero a lo largo de los últimos días resultó imposible.

Ayer sí se pronunció el PP de Alfoz para calificar de "moi grave que o Concello presentase a alegación á hidroeléctrica fóra de prazo. É, por este motivo, polo que consideramos que estamos ante un equipo de goberno que non está á altura dos veciños. Merecemos gobernantes que nos defendan e traballen con responsabilidade pública, non todo o contrario", explican.

En este caso, afean a Jorge Val que no se pusiese en contacto con la oposición en ningún momento y lo acusan de "escurantismo, que cobra máis importancia aínda se temos en conta que se negaron a dar explicacións a concelleiros e veciños ocultando información".