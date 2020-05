El Concello y Acisa decidieron la cancelación del Ribadeo Indiano

El Concello de Ribadeo y la Asociación de Comerciantes, Industriais, Servizos e Autónomos (Acisa) decidieron en una reunión celebrada este miércoles por la tarde la cancelación de la edición de este año del Ribadeo Indiano, previsto del 10 al 12 de julio.

"Quixemos agardar ata o último momento, tanto a asociación de comerciantes coma o Concello, pero finalmente decidimos ir na mesma liña que outros concellos da comarca, de Galiza e do resto do Estado no sentido de que debemos antepoñer a responsabilidade por riba de todo para lograr a máxima protección posible contra o coronavirus", explicó el alcalde, Fernando Suárez Barcia, que detalló que las medidas de distanciamiento físico y el necesario control del aforo en los diferentes espacios públicos harían inviable una celebración como el Ribadeo Indiano, que cada mes de julio reúne en la villa a miles de personas.

"Traballaremos desde este mesmo momento para facer unha edición marabillosa do Ribadeo Indiano 2021 e para que sexa entón o momento do reencontro", subrayó el alcalde.

Por su parte el presidente de Acisa, Francisco Iriarte, mostró el acuerdo del colectivo con el Concello. "Cremos que a seguridade é o primordial", dijo, "sabemos do sacrificio que supón isto para os nosos asociados e asociadas, sobre todo de comercio e hostalería, pero hai que facelo así porque as normas son as normas e a saúde é o principal". Iriarte lamentó tener que haber tomado esta decisión "porque estamos a falar dun evento que para a hostalería supoñía a fin de semana de máis facturación do ano e tamén era unha cita moi importante para o noso comercio". "Espero que para 2021 podamos facer un Ribadeo Indiano aínda máis forte e máis potente", añadió.

OTROS EVENTOS. El alcalde ribadense también avanzó que el acuerdo de cancelación de la fiesta indiana, incluye la no celebración de otros eventos que puedan suponer una masificación de gente "e que podan ir contra as directrices sanitarias que todos debemos cumprir, cando menos durante esta época estival".