El Concello de Viveiro no abona los incentivos por jubilación desde el 2012

DELEGACIÓN

VIVEIRO. La concejala del PP Teresa Pérez preguntó al gobierno local en el último pleno por el motivo por el que no abonaba a los empleados municipales que se jubilaban el incentivo previsto en el convenio colectivo, de 1.200 euros, a lo que la alcaldesa, María Loureiro, respondió que no se trata de una decisión política, sino que los técnicos municipales muestran dudas sobre este concepto y estudian la legalidad de otorgarlo. Añadió que no se paga desde el año 2012.

Loureiro reconoció que hay «varias solicitudes de incentivos por xubilación presentadas por traballadores municipais que están pendientes de resolución» y detalló en el pleno, que tenía entre el público a algunos de los solicitantes, «a existencia de dúbidas na interpretación deste concepto por parte dos técnicos, atendendo ao establecido na lexislación vixente e na xurisprudencia existente ao respecto, que foi variando ao longo dos anos». Añadió que están «estudiando a natureza propia destes incentivos así como a posibilidade legal do seu outorgamento» y que hay sentencias del Tribunal Supremo «que complican a situación». «Estase mirando a posibilidade de darllo, pero non é unha decisión política. Por parte de Intervención hai dúbidas e estase buscando unha solución», insistió.

A CARREIRA. El PP también pidió el arreglo urgente del vial de acceso a A Carreira y la reconstrucción de los puentes que tiró la riada, una situación que impide la celebración de la fiesta de San Martiño prevista para el mes que viene.

La alcaldesa dijo que denegaron el permiso para la fiesta porque «non é o mesmo que pasen vehículos de forma puntual a que se poña unha carpa con máis de cen persoas alí. Consideramos que non é convinte facer unha festa». Sobre el arreglo de las infraestructuras apela a la colaboración de Augas de Galicia.