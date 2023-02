El concejal de Cultura de Burela abandona la política

El concejal de Cultura de Burela, José Díaz, confirmó este miércoles que abandona la política y que no repetirá en las listas del PSOE, en las que se integró hace ocho años acompañando al actual alcalde, Alfredo Llano, que ya anunció también que no será candidato a la reelección. "Es una decisión muy meditada a la que le llevo dando vueltas desde que Alfredo anunció que no se presentaría a la reelección", aseguró, "me metí en política por él porque sabía que iba a apostar por la cultura porque sino tal vez no lo haría y ahora que él se va es el momento de que yo también lo haga".

Díaz asegura que siempre contó con el regidor para desarrollar sus proyectos culturales, algunos arriesgados, como ofrecer ópera en el auditorio: "Trabajaba bien con él porque además somos amigos y si no está me faltaría un referente importante". Reconoce que se encuentra "cansado" de la parte política "porque se ve más lo malo que lo bueno y aunque acabas acostumbrándote, eso te pasa factura".

Después de ocho años al frente del área cultural en Burela, Díaz admite que este ámbito "dio un vuelco" y que "ahora que está empezado, venga quien venga seguro que va a seguir en este camino", aunque reconoce que sí echará de menos estar implicado en el plano cultural burelés. De hecho, Díaz asegura que le gustaría seguir vinculado a la cultura y no descarta que sea en la política o de cualquier otra forma. "Si surge una propuesta que me ilusione no descarto volver, pero necesito ilusión y ahora mismo ya es más rutina que ideas e imaginación y necesito desconectar y centrarme en otras cosas".

Díaz reconoce que no abordó su marcha con la actual candidata del PSOE a las elecciones de mayo, Carmela López, "porque prefiero ser yo quien tome la decisión de marcharme". "No sé si tendría cabida o no en su proyecto", asegura y subraya que "es normal que innove y no es malo que haya gente que nunca pasó por el Concello que lo haga para ver como es por dentro porque cambia muchísimo".

Por el momento, Carmela López no dio a conocer nada de la lista en la que trabaja, aunque todo apunta a que se producirá una profunda remodelación del equipo.