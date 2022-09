"Con la dislexia siempre me hizo falta tener un plan B y un C"

hace una década que Andrea Castro marchó a Londres para mejorar su inglés. Pensaba lograrlo en dos años, pero por su dislexia le llevó más tiempo. Al conocer que una amiga tiene una hija con ese trastorno se animó a contar cómo lo superó ella para tratar de ayudar a otras personas que tienen esa dificultad. En Reino Unido cuidó niños, fue guía en museos o camarera en eventos sociales, como una cena conmemorativa para la finada reina Isabel II. Hoy desarrolla su especialidad como oficial de reconocimiento facial y mapa forense para la Policía del Reino Unido, desde donde explica su historia personal.

¿Por qué se animó a contar ahora su historia?

Tengo una amiga de Barreiros y hablando con ella me comentó que le habían diagnosticado dislexia a una hija suya y que estaba triste, me pidió si podía hablar con ella.

¿Y qué le dijo?

Le puse mi caso como ejemplo, que fue difícil porque entonces no había apoyos. Ella tiene una madre que lo sabe y profesores. Quiere ser bailarina y le dicen que no podrá, a lo mejor no logrará hacerlo en A Mariña y tendrá que moverse, pero con tiempo las cosas se consiguen. Yo también quise hacer Bellas Artes y me decían que no tendría trabajo. Me costó mucho, pero alcancé mis metas a pesar de que vine a Reino Unido y mi inglés no era bueno, pensé que nunca lo conseguiría, pero con el tiempo las cosas mejoran.

¿Cómo fue su caso?

Me diagnosticaron en segundo de EGB, pero mi profesora murió y los siguientes pensaron que mi madre estaba enterada y no le dijeron nada, por lo que ella me enseñó a leer en casa al ver que no me llegaba el colegio. No tuve recreo en muchos años, porque tenía que terminar lo que no había acabado antes, siempre hacía todos los trabajos extraescolares para compensar la nota. Nunca tuve adaptación curricular ni ayuda, todo fue a base de mucho trabajo.

¿Cómo le influye hoy?

Ahora en mi trabajo conozco mis limitaciones, sé en lo que fallo. Aprendes técnicas para hacer las cosas. Cada vez que escribo, reviso todo tres veces por lo menos. Los principales efectos es que te cuesta más leer, vas más despacio y tiene faltas de ortografía, porque la mente del disléxico no ve las palabras igual, tienes que memorizar primero de una manera y después de otra. Yo necesito hacer un esquema, pero soy buena en arte porque mi memoria es visual. Otras personas necesitan que se lo lean, yo aprendo muchas cosas cuando me lo explican.

¿Qué inconvenientes acarrea en la vida diaria?

Con la dislexia no se diferencia izquierda y derecha cuando te dan una dirección, por eso anoto todo y me lleva más tiempo. La mente del disléxico busca muchas soluciones a los problemas que otra gente no vio. Siempre estoy buscando alternativas porque en mi vida siempre me hizo falta tener un plan B y un plan C. Hay que ser muy organizado, muy constante. Hoy un niño de cada cinco tiene dislexia, antes se decía que era vago, en realidad no entiende. Yo soy muy curiosa, necesito saber el porqué de las cosas, otra gente no necesita esa información extra, pero me fijo en detalles en los que otros no reparan.

¿Cómo repercute esa dificultad en el aprendizaje de los niños?

Influye en todo, la gente que no tiene un soporte adecuado no suele terminar la educación básica, porque le cuesta leer, que es la base de todo.

¿Tiene algo positivo?

Por lo general, la gente con estos trastornos es más creativa, tenemos un superpoder, como tuvimos que esforzarnos más, tenemos más resiliencia y eso te hace especial. Vas a conseguir todo lo que quieras, no debes desanimarte ni desilusionarte por el entorno, primero intentalo porque la vida es tuya. Se llega, da igual querer hacer una cosa distinta, no hay que desilusionarse por el entorno. Como dice el dicho, solo fracasas cuando dejas de intentarlo.

Laboral: "La gente no relacionaría el arte con la labor de la Policía"

En la Policía encabeza un equipo de la Científica...

Estoy al cargo de un equipo, estoy muy orgullosa. Es un sueño hecho realidad después de tanto esfuerzo. Hay poca gente que vaya a trabajar con ilusión.

¿En qué consiste su trabajo?

La gente no pensaría que el arte está relacionado con la labor de la Policía. Con las declaraciones de los testigos y un software hago retratos de criminales o desaparecidos. También hago el envejecimiento para que la foto tenga correlación, comparaciones si el vídeo y la persona se corresponden, y algo muy puntero, como es el reconocimiento facial. En octubre haré una formación con el FBI, es muy emocionante. Además hago el mapa forense para presentar en un juicio hechos muy duros. Con las fotos pongo las heridas en un muñeco 3D siendo realista pero impersonal para proteger a la gente, para que la familia no se impresione quito la parte traumática, hago cosmética para que se vea sin mostrar fotos o imágenes duras. Hago una media de 30 imágenes al mes y tres mapas.

¿Se puede conseguir un retrato fiel al del delincuente?

Trabajamos con un software específico para crear las caras, que juega con la memoria y crea una imagen general que te va a recordar a esa persona. Es muy raro que sea exacta al culpable, pero la gente cercana puede sacar el parecido con alguien para que la Policía lo investigue y compruebe dónde estaba esa persona ese día. La mayoría de las veces los retratos robot que ves por Internet los ha hecho un policía sin conocimientos específicos, pero ahora se aproximan mucho, lo que favorece una investigación productiva. Y cuando envejezco a alguien, como a Madeleine McCann, trato de hacerlo lo más parecido posible. También formamos a policías en nuevas tecnologías y técnicas de investigación.

¿Cómo lleva intervenir en casos de crímenes?

Cuando empecé los compañeros preguntaban: "¿Ya te has traumatizado? ¿Has tenido pesadillas? ¿No te llama mucho la atención ver gente descuartizada?". Cuando miro algo, veo ese trozo e ignoro lo demás, me sirve para no pensar. Cuando tienes que ver una herida, tienes que crearte un escudo, intento no personalizar, porque sino te afecta.

Isabel II: "Me parece increíble cruzar el país para despedir un féretro al que no se podrán acercar"

Estos días vive de cerca el luto por la reina. ¿Era muy querida?

Sí, los de 50 años para arriba le tienen un amor increíble, fuera de todos los parámetros posibles. En general, el pueblo está dividido, los que son muy ‘royals’ y los que les da un poco igual. La mayoría de los jóvenes no tienen ese espíritu de lealtad que había antes, pero hay un respeto por la reina muy grande. Muchos decían: "Esperábamos que fuese inmortal". También hay críticas al Gobierno por aplazar diez días más por el fallecimiento la toma de decisiones para frenar la subida de precios .

¿Cómo reacciona la gente?

Me ha sorprendido tanta dedicación y que muchísima gente se va a Londres, porque tienen sus familias y supone mucho esfuerzo. Han dicho que va a estar lleno, calculan un millón de personas más, es una locura. Me parece increíble cruzar el país para despedir un féretro al que no se podrán acercar ni hablar con la familia.