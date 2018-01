Si como dice su himno «el género humano será internacional» pocas cosas hacen nada más internacional que exponerlas al público. Con toda seguridad esa no fue la intención de los antiguos propietarios de una vivienda ubicada en el barrio de Os Garitos, en Ribadeo, que pintaron una habitación entera de rojo fuerte y, en pleno centro, colocaron el emblema de un partido que ya solo existe como una de las partes que conforman Izquierda Unida: el Partido Comunista de España. La singularidad de la situación llega porque la enorme pared y el símbolo del partido quedaron al descubierto al ser demolida la vivienda.



La demolición llegó cuando la casa estaba ya abandonada y en estado ruinoso. Fue uno de los inmuebles que se demolieron en Ribadeo a raíz de un mandamiento del alcalde ribadense para evitar que se produzcan situaciones de riesgo en la población.



Los propietarios decidieron acceder a la ‘petición’ y dejaron en el mural un trozo de nuestra historia.



Desde que la pared quedó al aire libre en la calle Segundo Moreno Barcia, fue mucha la gente que, paseando por la zona, e incluso algunos vecinos, se lanzaron a hacer fotos a un trozo de nuestra historia. Un trozo de nuestra historia que incluso da para una reflexión porque el hecho de que haya despertado tanta curiosidad es una demostración palpable de que el Partido Comunista ya pasó a verse más como una curiosidad que otra cosa hasta el punto de atraer la atención de la nueva manía de inmortalizarlo todo con el móvil.



Uno de los vecinos que todavía quedan en la zona justo comentaba otra particularidad que el mural también dejó al descubierto, que es que se dieron cuenta de que alguna gente joven que pasaba por allí camino del instituto lo hacían sin que les llamase la atención en ningún momento porque no llegaron a identificar la siglas del PCE.



Todo un tratado sociopolítico que tal vez habría que trasladar a Alberto Garzón para que constatase que aún le quedan fieles de los de antes y que otros muchos no saben de dónde viene IU.