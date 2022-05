Los comuneros de O Xistral optan a ayudas por valor de 300.000 euros

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, se reunió este lunes en el curro de Santo Tomé de O Valadouro con representantes de las once comunidades de montes vecinales de la Serra do Xistral para darles a conocer una convocatoria de ayudas económicas dotada de 300.000 euros y enmarcada en el programa Life in Common Land.

Tomé les explicó que estas ayudas tienen como objetivo "recoñecer e retribuír todo o traballo e as boas prácticas que levan feito os comuneiros e comuneiras a través da súa actividade gandeira para manter e mellorar os hábitats de turbeiras e queirogais húmidos da Serra do Xistral, un conxunto único na Europa continental", destacó. En este programa europeo participan mancomunidades de Abadín, Muras, Ourol, O Valadouro, Viveiro y Xove.

El presidente provincial les avanzó que las bases y el procedimiento administrativo para poder optar a estas subvenciones se publicaron este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia y precisó que cada comunidad podrá optar a una ayuda por las acciones que realizaron en esta zona en los años 2019, 2020 y 2021, entre la que se incluyen "rozas, plantacións ou o mantemento e manexo sostible do gando, entre outras", indicó. Tendrán 20 días hábiles para formalizar las solicitudes.

Tomé señaló que este sistema de pagos compensatorios "é unha medida pioneira no noso país" y aguardan que "esta experiencia piloto non quede aquí, senón que continúe e se implante noutras zonas", afirmó. Asimismo, aseguró que con estas iniciativas pretenden "aproveitar a riqueza medioambiental da provincia como unha oportunidade para dinamizar a economía vinculada ao sector primario e axudar a fixar poboación", concluyó.