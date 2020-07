La mascarilla, el complemento de moda

La llegada de la llamada nueva normalidad trajo consigo nuevas cosas a las que poco a poco hay que irse acostumbrando. Una de ellas es el uso de las mascarillas, cuyo uso ya es obligatorio incluso en los espacios abiertos. Por eso, cada vez son más los que las convierten en un complemento más de su día a día y optan por personalizarlas.

Aprovechando este tirón, en Nora Moda de Burela optaron ofrecer esta opción de personalizarlas. "Levámolas feitas para todo tipo de negocios, dende panaderías a peluquerías ou oficinas de seguros", explica Miguel Flórez, que asegura que se pueden hacer con el nombre de la empresa o del grupo de música preferido, con el escudo del equipo favorito, con nombres o con dibujos.

"Adáptome ao que pida o cliente, calquera idea que me poidan traer eu intento sacala adiante para que cada quen teña a que quere", reconoce Flórez, que subraya que esta iniciativa fue una forma de adaptarse a los nuevos tiempos tras la reapertura del negocio.

Las mascarillas está elaboradas en algodón y son lavables e incorporan un bolsillo para el filtro, que también se puede lavar.

La demanda de este tipo de mascarillas sorprendió a Flórez, que reconoció que "ando apuradillo" para cumplir con todos los encargos que tiene y que llegan desde distintos puntos de la comarca e incluso de Lugo. "A verdade é que están tendo moito éxito", asegura, "empecei a facelas porque mo propuxeron un día e a partir de aí animouse máis xente". "Na tenda xa fago arranxos, polo que a costura non se me fai de novo e adapteime moi ben a coser as mascarillas", asegura.

Los encargos ocupan gran parte de su tiempo, pero en la tienda también hay disponibles distintos modelos con estampados y distintos motivos para aquellas personas que quieran contar con una mascarilla diferente y no tengan una idea clara. "Hai días que teño máis modelos que outros, depende un pouco de como vaian os encargos, pero sempre hai dispoñibles", asegura.

El precio de estas mascarillas es de 10 euros y hay modelos para adultos, jóvenes y niños.