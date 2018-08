La primera residencia y centro de día de Cervo es todo un éxito

La primera residencia y centro de día de Cervo abrió sus puertas el pasado 10 de julio y en la actualidad su ocupación ya rebasa el 50%. Concretamente, están cubiertas 31 de las 54 plazas de residencia y 11 de las 25 de centro de día. Los precios oscilan entre los 510 euros y los 1.320 euros al mes. El Padre Ángel valoró que, "además del bien que se le puede hacer a las personas, esto es una empresa con muchos trabajadores", comentó. Por su parte, Feijoo incidió en que "esta residencia vai dar emprego a entre 35 y 40 personas", señaló.

UBICACIÓN. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, recordó que los primeros pasos para poner en marcha este centro se dieron en el año 2010 y puntualizó que el primer objetivo que se marcaron fue buscar el mejor lugar para su ubicación. "Cremos que non hai mellor lugar, porque estamos nunha ubicación céntrica, co centro de saúde ao carón e ademais non só se ve o mar, senón que tamén se pode ulir", afirmó. Asimismo, Villares indicó que el segundo paso había sido lograr "que os veciños do noso concello poideran ter un pouco de preferencia á hora de conseguir unha praza no centro", destacó. Para conseguirlo, añadió que "quixemos que fose municipal e non que estivese na rede do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar da Xunta", aclaró. Finalmente, agradeció el trabajo de todos aquellos empleados municipales que participaron en su puesta en marcha.