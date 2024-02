Complejidad de acceso al Fuciño do Porco

Los técnicos de la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao analizaron tres propuestas de construcción para salvar la zona más frágil -donde se producen los desprendimientos- de O Fuciño do Porco (O Vicedo) optando por la que consideran la solución más segura, que consiste en la creación de una pasarela peatonal del tipo 'banda tesa', un puente colgante con apoyos en puntos sólidos a ambos extremos de la plataforma.

Una de las razones para elegir esta alternativa es la viabilidad de su construcción, ya que el terreno requiere una cimentación a partir de anclajes, para lo que no es necesario el uso de maquinaria de gran tamaño ni peso, que no soportaría la zona. "Este sistema centra la tensión en la estructura y no en los apoyos", precisan desde la entidad que preside Francisco Barea. Se evitan así las cimentaciones profundas que requerirían otras soluciones. El proyecto incluirá la urbanización del entorno más próximo a la pasarela.

También tiene en cuenta la necesidad de accesibilidad para el uso profesional de los técnicos de señales marítimas, así como la utilización peatonal pública. La Autoridad Portuaria prevé licitar en los próximos días la asistencia técnica para la redacción del proyecto. La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de cuatro meses para la redacción.

Se trata del siguiente paso que dará la entidad para facilitar de nuevo el acceso al Fuciño do Porco, ahora cortado por desprendimientos en la senda de entrada a la escalera que permite acceder a las pasarelas de madera. Su propósito es que sea "una solución segura e integrada paisajísticamente, tanto para los trabajadores del organismo portuario como para los visitantes". Por ello hicieron un estudio exhaustivo previo de las condiciones de la zona y del terreno en que se asienta.

La Autoridad Portuaria asegura que tratará de agilizar en la medida de lo posible la solución para el acceso, consciente de la importancia para tiene para el municipio, especialmente desde el punto de vista turístico. Sin embargo, añade que "siempre se ha priorizado y así se seguirá haciendo la seguridad". Además, recalca que "se trata de un proyecto con un alto grado de complejidad, debido a la situación del terreno y se ha optado por una solución realista, duradera y segura", para lo que se ha contado con la colaboración del Concello de O Vicedo, con el que actúan de manera coordinada.