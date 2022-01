"Competiremos a tope a pesar das ausencias"

El Pescados Rubén FSF afrontará este sábado el clásico del fútbol sala femenino ante el Futsi Atlético (Pabellón de La Estación, en Navalcarnero, 18.30 horas) en una situación muy compleja en cuanto el estado de la plantilla. El cuadro naranja tendrá las bajas seguras de Dany, Irene Samper y Peque, todas por protocolo covid, y la duda de Ale de Paz. Tampoco estará la lesionada Jenny, recién operada de un dedo.

Con todos estos contratiempos tendrá que hilar muy fino Iván Cao, Lucas, técnico naranja, para poder gestionar una rotación que le permita tutear a su gran rival en la pelea por la supremacía nacional, que además estará dolido por las últimas derrotas ante las Guerreiras Laranxas. En juego está el liderato de la máxima categoría, ya que el Futsi aventaja en un punto a las mariñanas, aunque ha disputado un partido menos. Las madrileñas han ganado los 12 partidos disputados, mientras que el Pescados Rubén FSF suma 11 triunfos y dos empates en los trece que ha jugado.

Este es el primer duelo de la temporada entre el Pescados Rubén FSF y el Futsi, pero puede servir como referencia de cara al choque que van a disputar estos mismos equipos a finales de febrero, en Jerez de la Frontera, donde ya se pondrá en juego el primer título, la Supercopa.

El preparador de Cangas tiene muy claro que el espíritu competitivo de su equipo aflorará en un partido de máxima exigencia ante el eterno rival. Lucas es consciente de la importancia de las bajas y también lamenta que no hayan podido entrenarse con normalidad desde el parón navideño. "Sabemos que na situación que estamos será máis complicado poder conseguir un resultado positivo, pero que ninguén dubide que a nosa idea é a de competir a tope. É evidente que as condicións non son boas, non so polas baixas e dúbidas, senón porque levamos un mes sen poder adestrar coas 15 xogadoras xuntas, entre o covid e a selección", explica.

Para afrontar un encuentro de estas características, Lucas considera que el factor mental debe ser fundamental y para ello quiere que todas las jugadoras estén preparadas para aportar su granito de arena a la hora de suplir las bajas. "Cada xogadora ten que sacar a súa fortaleza para compensar as ausencias. Tal vez sexa o momento de que algunhas que están xogando menos den un paso adiante e demostren que se merecen máis minutos dos que están tendo", manifestó.

RIVAL ULTRAMOTIVADO. Pese a que el Pescados Rubén FSF es el actual poseedor de todos los títulos, Lucas traslada toda la presión al Futsi, por ser líder y jugar como local. Además, cree que las ganas de revancha del Futsi serán palpables desde que se ponga el balón en juego "Espero un rival motivado a tope, con moitas ganas de revancha por tódalas derrotas da tempada pasada nos partidos con títulos en xogo. O Futsi sabe as baixas que temos e o importantes que son para nós e todo o que sexa non ganarnos será un duro golpe para elas a nivel moral. Para nós é ao revés, se somos capaces de sacar un bo resultado recibiremos un bo impulso para o enfrontamento da Supercopa de finais de febreiro", señala el técnico.

El entrenador del cuadro burelés prefiere centrarse en lo que pueda hacer su equipo y no pensar demasiado en el rival. "Trataremos de manter a nosa filosofía de xogo, pero loxicamente coidando algunhas cousas para poder ter frescura no treito final dentro do posible", analiza Lucas, que espera un partido igualado. "A única preocupación que teño é que poidamos encaixar algún gol rápido que nos faiga dano, sobre todo pola situación na que estamos. Aínda así, penso que na identidade deste equipo está non baixar os brazos nunca", sentencia.