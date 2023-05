Las competiciones de caballos de As Maulas atraen público a Viveiro

La cita con la tradición ganadera volvió un año más el domingo a Galdo, donde se desarrolló la Feira das Maulas, organizada por el Concello y la asociación vecinal Camiño de Galdo. Contó con mercado popular y de ganado, así como competiciones ecuestres, con más de 130 participantes inscritos que supervisó la Federación Hípica Gallega. La localidad reunió a un buen número de jinetes particulares y de diferentes asociaciones de caballeros del contorno, que acudieron para disfrutar la ruta, la comida y las carreras.

Las competiciones arrancaron a las once de la mañana con las pruebas federadas de serrada y chapeada para caballos de menos y más de 1,50 metros, en las que hubo premios y trofeos para los mejor clasificados. Entre los caballos jóvenes en serrada se impusieron Ramón Carro con Zeus, José Manuel Caamaño con Única y José Luis Fórneas con Dyron de Foz. En chapeada los mejores fueron Víctor Fernández con Kentia y Pablo Armada con Thunder. En menos de 1,50 y serrada ganaron Tonecas de Alejandro Barro, Bottle of Smoke de Antonio Rodríguez y Húngara de Darío Casas. En menos de 1,50 chapeada Ice the Crow con Juan Carlos Sequeiro, Silver con Jonathan Lafuente y Xiena con Iván Ameneiros.

En más de 1,50 serrada ganaron Jalil de José Ángel Cuadrado, Xiena de José Luis Domínguez y Baster de Kevin Bouza. En la categoría de sub-16 vencieron Gabriel Pérez con Nolo, Adriana Robles con Leira, Asier Rodríguez con Jarzor y Mayra González con Firs de Villabón. En chapeada se impusieron Muñeco con Víctor Fernández, Jackie con Pedro Pardo y Rafael Bouza con Yambo.

En el mercado ganadero hubo pocos ejemplares y ventas escasas. Miguel Otero, de Penas Agudas en Xove, indicaba que los precios son buenos, pero los ataques del lobo provocan que muchos ganaderos desistan de comprar. "Agora non compran porque lévana hoxe e mañá están sen a cría, isto é unha inversión". Él acudió con dos hembras y una cría, "a ver se se poden vender, porque senón non as imos lograr. A xente ten medo, está matando incluso os cans ao lado da porta da casa. A xente desanímase, xubílase e deixa todo, o monte queda abandonado. Antes na nosa zona había mil bestas e agora quedarán 200, quedamos catro porque nos gusta", explica.

Hasta Galdo también se acercó Avelino Maseda, desde A Terra Chá, quien ratificaba que "hai pouca venda" y señalaba que "hai anos que vimos, pero isto xa é máis tradición que feira". Iván Blanco Orosa, de San Cibrao, decía que "a xente ten poucos cartos".

Galdo también recibió a jinetes de paseo, como Rocío Lago, que acudió desde San Román de O Vicedo. "Venimos desde hace años a caballo por dar un paseo y pasar el día aquí. Si no llueve estaremos hasta la tarde para ver las carreras. Lo que más me gusta son las rutas y juntarnos para comer".

Desde As Pallaregas (Covas) se desplazó José Manuel Guimarei con su familia, su mujer Rocío Basanta y la hija Karla Guimarei. "Vimos en plan paseo e por afición, dende o 2000 vimos tódolos anos. As tradicións non se poden perder, hai que axudar". Martín Duarte, de Landrove, también llegó en caballo. "Veño xantar, ver as carreiras e pasar o día". Él tiene caballos de competición, pero este año no participa.