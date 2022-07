Tres compañías de móviles mejorarán la cobertura de 4G y 5G en Ribadeo

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, se felicitó este miércoles por la mejora de la cobertura móvil que preparan tres compañías para el municipio, una actuación que el regidor considera "unha boa noticia para as veciñas e veciños de Ribadeo".

Concretamente, las operadoras de telefonía Movistar, Vodafone y Orange anunciaron que "durante as próximas semanas realizarán en Ribadeo o proceso de implantación dos servizos de telefonía móbil de nova xeración, tanto de 4G como de 5G, sobre as bandas de 800 e 700 MHz, respectivamente, o que permitirá aos ribadenses gozar de conexións móbiles de alta velocidade cunha mellor cobertura no interior dos edificios e maior extensión xeográfica por todo o noso concello", señaló Fernando Suárez.

Suárez indicó que, "se teñen algún problema, que se acheguen polo Concello de Ribadeo porque tamén os podemos orientar"

El regidor ribadense sostiene que esta nueva tecnología dará respuesta a dos necesidades que ya habían expresado en los últimos tiempos algunos usuarios, mejorando la situación tanto en el núcleo urbano como en las parroquias rurales. "A primeira é que resolve diversos problemas relacionados coas orografías presentes no noso territorio e a segunda é esta gran penetración en zonas interiores dos edificios", por lo que entiende que se mitigarán las zonas de sombra que aparecían y sufrían los vecinos de algunos inmuebles del municipio.

INTERFERENCIAS. Fernando Suárez también avanzó que las compañías han expresado que existe la posibilidad de que durante la implantación de estas mejoras se produzcan problemas con la recepción de la señal de televisión, una situación que es habitual. "Quizais no inicio do despregamento destas novas tecnoloxías poida haber nalgúns casos algúns problemas de interferencia coa TDT actual", explicó.

Para solucionar cualquier incidencia, los usuarios pueden ponerse en contacto con las operadoras a través del teléfono gratuito 900.83.39.99. o dirigirse a la página web www.llega700.es.

Asimismo, Fernando Suárez indicó que, "en todo caso, se teñen algún problema, que se acheguen polo Concello de Ribadeo porque tamén os podemos orientar", concluyó el regidor.