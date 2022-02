La localidad de A Pontenova vivió este viernes un día único con la inauguración del complejo histórico-recreativo de la Mina Consuelo. Aunque se trata de una oferta turística conjunta, original y única en Galicia por sus características, tiene dos atractivos muy especiales. Uno es la posibilidad de visitar una parte de la mina que le da nombre y la otra es una espectacular tirolina, la mayor de toda Galicia. Mide 330 metros de longitud y 80 de altura y ofrece una experiencia única a quien se lance por ella.

El alcalde de A Pontenova, Darío Campos, se mostró especialmente satisfecho de ver cómo se cumplía un proyecto turístico por el que apostó desde un principio, consciente de su originalidad y comprendiendo que se trata de una oferta de turismo verde y activo que, está convencido, será cada vez más demandado.

Y es que este complejo histórico-recreativo incluye la posibilidad de realizar la ruta de senderismo de Os Fornos y, en ella, bajar a un nivel de la mina Consuelo, siempre con guías especializados. Allí se puede acceder a un espectáculo geológico asombroso, pero también se puede conocer mejor cómo trabajaban los mineros que hicieron crecer y desarrollarse a esta localidad. Luego está la experiencia de la tirolina, una infraestructura financiada por la Diputación Provincial de Lugo en la que se invirtieron 317.605 euros. Todo ello estará gestionado por la empresa Xesteco.

Para poder utilizarlo hay que reservar y ya es posible hacerlo a través de la página web tirolinadasminas.com. Las plazas son limitadas y de cada actividad están programados dos pases de mañana y de tarde. El máximo de participantes es de quince.

El complejo abrirá los fines de semana y durante fechas festivas. La ruta, con salidas a las diez y a las cuatro, cuesta 25 euros salvo para los menores de 16 años, que pagan 15. Ir solo para lanzarse en tirolina cuesta 15 euros y los horarios son de diez y media a once y media y de cinco a cinco y media. Al interior de la mina se accederá a partir del día 26.

Para bautizar la tirolina, se lanzaron por ella tanto el alcalde como Tomé y otras autoridades. Darío Campos dijo estar convencido de que la inauguración de este complejo turístico vinculado tanto a la historia como a la naturaleza del municipio supondrá un revulsivo para la localidad al nivel de su novedad, ya que recordó que a día de hoy se trata de algo que no es posible encontrar en ningún otro lugar de Galicia.

El regidor pontenovés siempre vio muy claro que el camino del turismo de naturaleza era por el que tenía que apostar su municipio y en ello se implicó para sacar adelante un proyecto tan ambicioso como este que incluyó, por ejemplo, la rehabilitación del Forno de Boulloso.

APOYO. En el acto inaugural estuvo también el presidente de la Diputación, José Tomé, quien coincidió con el alcalde en que la tirolina será un referente en el ocio activo y familiar en toda la provincia. Considera que "vai situar nun novo nivel á xa moi interesante oferta turística da Mariña. Estamos a falar dunha obra importante e singular", dijo, e indicó que precisamente por ello el organismo provincial se implicó con decisión en el proyecto con una aportación de 300.000 euros que completó el Concello.

Para Tomé, tanto la tirolina como el resto del parque inaugurado en A Pontenova "encaixan co modelo de turismo sostible, de calidade e ligado ás experiencias que promovemos dende a Deputación para toda a provincia. Un turismo non masificado, que respecta e recupera as nosas tradicións, e que pon en valor o rico e diverso patrimonio da provincia".

También recordó que el turismo es "unha fonte de riqueza e de xeración de emprego para o rural e, desta forma, contribúe a fixar poboación, e incentiva ás xeracións máis novas a desenvolver proxectos empresariais nese entorno".

CONCEPCIÓN. En cuanto al complejo histórico-recreativo en sí mismo no será solo un parque de aventuras. Darío Campos señaló que está pensado "para que as persoas vivan unha experiencia única, con encanto, un espazo para o lecer integrado na natureza e que aproveita o legado mineiro da vila para o goce dos visitantes dende múltiples puntos de vista: cultural, deportivo, educativo e recreativo".

La tirolina recrea en realidad un antiguo funicular aéreo de la mina y es un elemento más de un conjunto de actividades entrelazadas entre sí. Además del senderismo entre ellas está también la espeleología, todas ellas a potenciar a partir de ahora desde el Concello de A Pontenova para incrementar su tirón turístico.