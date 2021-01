¿Cómo se desarrollará el cribado para la detección del covid-19 este domingo en Viveiro?

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, se reunió este sábado por la mañana con la gerencia del área sanitaria para determinar cómo se organizará el cribado voluntario que realizará este domingo el Sergas en el pabellón municipal. Las personas que se apuntaron de forma individual por teléfono o correo electrónico pueden acudir a realizar la PCR en horario de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde, mientras que los trabajadores de colectivos que facilitaron un listado de contactos al Concello vivariense recibirán una llamada para comunicarles la franja horaria en que deberán acudir.

El Ayuntamiento solicita a las personas que no estén apuntadas que no acudan para intentar hacerse la prueba, porque no serán admitidas. Los inscritos que participarán en el cribado son 1.512, cifra que se corresponde con las personas anotadas hasta la una y media de la tarde de este viernes.

El Sergas desplazará hasta la ciudad del Landro cuatro equipos sanitarios para hacer las pruebas con mayor rapidez y fluidez.

El gobierno municipal agradece a todos la elevada participación, "pois cremos que coa colaboración de todos os veciños e veciñas de Viveiro imos a conseguir frear a cadea de contaxios e superar esta situación”.