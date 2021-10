La tensión crece en la fábrica de Vestas en Chavín (Viveiro). El comité asegura que es por causa de la empresa, que está sometiendo a la plantilla a una situación que califica como "acoso laboral" desde que el viernes de la semana pasada la dirección ordenó a los mandos intermedios que los operarios reanudasen la actividad.

Este hecho se produjo después de que el propio comité denunciase ante la Inspección de Traballo que la compañía les privaba del derecho al trabajo desde el anuncio del cierre.

El presidente del comité, David Mariño, considera que "hai esa mala intención" por parte de la empresa "de facer crer que nos negábamos a traballar. O venres enterouse de que había unha inspección en marcha e inmediatamente chamou aos mandos intermedios para que desen tarefas á xente, era o que faltaba que nos neguen o traballo, non somos autónomos, somos empregados por conta allea". Una inspectora visitó la factoría vivariense este martes para comprobar que tenían actividad y esperan su informe.

El comité señala que "hai un Ere en camiño, pero ata que se negocie o peche temos que ter traballo, dábanos a impresión de que a empresa buscaba a escusa de que facíamos unha folga encuberta ou unha manobra que dalgunha maneira demostrara que os traballadores facíamos iso porque queríamos. Ao contrario, o primeiro día que deron ordes empezamos a traballar sen máis problema", explica.

Mariño refiere que tanto el viernes de la semana pasada como este lunes los obreros recibieron "ameazas e coacións". "Non cremos que ese sexa o camiño. Se hai un proceso en marcha é aí no que hai que solucionar calquera malentendido que poida haber en producción, é o foro para afrontar calquera problema. Intentarán lavarlle a cara a esas accións, pero nós enmarcámolas no acoso laboral ", sostiene y añade que tratan de establecer "un ritmo fóra do normal, quizais pretenden crispar á xente e crear ese malestar que debilite un pouco a unidade que logramos nestes días".

PONER FRENO. El presidente del comité asegura que tratarán de "poñer freo" a esto, porque piensa que "buscan que os mandos intermedios emitan informes negativos sobre o rendemento dos traballadores. Estamos nun proceso complicado, a xente está facendo as cousas o mellor que pode e non se pode dubidar en ningún momento da súa profesionalidade, eses informes serían falsos", precisa.

Esto provoca "rabia porque esas accións afectan moito nunha situación xa de por si complicada, imos loitar activamente por frear esa maneira de actuar de Vestas, porque inflúe na negociación".

En este sentido, explica que la reanudación de las tareas "fíxose de mala maneira, con malas palabras, cando os traballadores non se negaron a nada. Durante a reunión recibimos moitas chamadas e mensaxes desde a fábrica explicando que só lles faltaba sacar un látigo, iso non é xeito de facer traballar á xente". Mariño dice que utilizan los momentos en que el comité no está en la planta para esas acciones "agresivas": "Parécenos que iso é unha maneira de entorpecer a negociación".

Los trabajadores pensaban hacer este viernes una asamblea, que fue denegada por la empresa "algo que entendemos que é ilegal" pero finalmente se reunieron en una pinchada con los compañeros que viajaron a Dinamarca, aunque esta tampoco pudo hacerse en la cantina de la planta porque les fue denegado el permiso.

PROTESTAS. La plantilla cortó además este viernes la carretera LU-540 en Vilares (Ourol) y después regresó a Viveiro formando una caravana.

Los siguientes actos serán un par de concentraciones los días 2 y 3 de noviembre, que se desarrollarán a las once delante de la fábrica con corte de carretera durante una hora, para lo que solicitarán ese tiempo de huelga, dado que ahora la empresa "co cambio de actitude " no les permite hacer la protesta diaria en el tiempo de descanso, por lo que este viernes desconvocaron esas movilizaciones diarias ante la Subdelegación del Gobierno.

El comité cree que "é parte da súa estratexia para presionar. Somos un núcleo pequeno de traballadores, temos que estar moi unidos para ter repercusión, pero por moi unidos que estemos sempre provoca tensión e malestar. É moi fácil dende arriba enviar ordes e pinchar a catro persoas para que ao final toda a fábrica esté nerviosa ", lamenta. Ante esa tensión, reitera la demanda de colaboración activa por parte de la Administración, que "pode ser a chave para buscar ese comprador".