El comité ve la planta de Alcoa "cerca do abismo"

El presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, Xosé Paleo, ha asegurado el jueves que la decisión de la dirección de la multinacional de continuar con la política de reducción de producción en la planta de Aluminio la sitúa "cerca do abismo".

Tras analizar la reunión mantenida el miércoles con el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, los sindicatos han sacado "conclusións preocupantes e negativas". "Estamos nun camiño que non queríamos empezar, pois vamos na mesma dirección que as prantas de A Coruña e Avilés", aseguró Paleo, que subrayó que "polo menos aseguráronnos que non tocarían o emprego, esa é a única boa noticia".

El propio Paleo confirmó que desde el lunes que se inició la parada de las 32 cubas de Electrolisis, solo se ha parado una de las "cubas enfermas", aunque se preveía apagar una cada día.

Desde el comité adelantaron que pedirán "a implicación das institucións, a autonómica tamén" para dar solución a la crisis de la factoría de San Cibrao.