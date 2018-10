El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao mantuvo este viernes un encuentro con el director del centro y presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, tras el cual los sindicalistas ven "moi escuro" el futuro de las plantas de A Coruña y Avilés y temen que a más largo plazo se pueda ver afectada la mariñana si no se resuelve el problema energético, a pesar de que el directivo les reiteró la apuesta de la compañía por el complejo local.

"Sobre San Cibrao di que para este ano non hai problema, pero á hora de preguntarlle por investimentos que se vaian facer para garantilo di que dependen da tarifa. Tememos que despois dos da Coruña e Avilés poden estar en xogo os máis de mil postos directos de Alcoa en San Cibrao e outros mil das auxiliares se non se soluciona esto", comentó el presidente del comité, Xosé Paleo, que considera "unha agonía" que una empresa del calibre de Alcoa no sepa aún "como vai estar a electricidade a 1 de xaneiro. É unha auténtica tolería", dice, para recordar que "no norte de Europa o prezo da electricidade é tres veces máis baixo e a tarifa é a vinte anos. Así pódeste plantexar cousas", razona.

Paleo considera que con el precio actual y subastas de interrumpibilidad semestrales "«isto non é sostible" y urge a las administraciones a "buscar unha saída, teñen que buscar unha tarifa enerxética que permita á industria seguir traballando e pedir a cambio que garanticen emprego e investimentos". Es, a su entender, un tema de "vontade política".

El comité se interesó ante Bartolomé por los cierres anunciados en A Coruña y Avilés y, según trasladan, les dijo que no contemplaban otra opción pues ya "no seu día estiveron á venda e non houbo interese en compralas". El directivo les explicó los motivos para su cierre, entre ellos el tecnológico: "Dixo que fixeran investimentos" y que no se planteaban actualizar las plantas cambiando el sistema Soderberg por el de ánodo precodido que emplea San Cibrao "porque supón un investimento moi grande e o retorno dese investimento é en moitos anos".

El comité de empresa sancibrense también se reunió ayer con los delegados sindicales de las empresas auxiliares para informarlos de la situación y organizar movilizaciones como la marcha que harán el lunes hasta Burela.

Por otro lado los representantes en el comité europeo mantuvieron en Madrid una reunión con el vicepresidente de Operaciones de Alcoa Europa, Kai Rune; el vicepresidente de Energía, Álvaro Dorado; el jefe de Recursos Humanos en España, Borja Alvear, y el consejero en Europa, Jesús Marín, a quienes entregaron un documento en el que advierten de que se ha incumplido la normativa europea al no abrir un periodo de consultas previo al anuncio del Ere y dan a la compañía hasta el lunes para que lo retire. En caso contrario, presentarán una denuncia en el Tribunal de Justicia de la UE, según confirmó a Europa Press José Manuel Gómez de la Uz, representante por Avilés.

Los sindicalistas rebatieron las razones para el cierre, "dejándoles muy claro que hay fábricas gemelas a las de Avilés y A Coruña en Europa que están funcionando con total normalidad» y que la única diferencia con ellas "es el precio de los costes eléctricos". De la Uz cree que la intención de Alcoa es "irse de España" y tratarán de evitarlo, para lo que plantearon a la empresa formar una gestora con el Gobierno y los sindicatos y que en un plazo de un año y medio se realicen inversiones para poner a punto las fábricas y buscar un inversor capaz de operar con ellas.