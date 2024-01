El comité sopesa ahora movilizarse si Alcoa insiste en incumplir el acuerdo

El Ministerio de Industria acoge en la mañana de este viernes una mesa de seguimiento de Alcoa que puede ser clave para despejar el futuro de la empresa en San Cibrao, tras anunciar la firma el aplazamiento del horno de ánodos, solicitar el retraso del rearranque de las cubas y amenazar con despidos e incluso el cierre al estar supuestamente agotando sus fondos para la fábrica.

Representantes del Gobierno, la Xunta y los sindicatos esperan que hable claro de sus planes y para el comité este encuentro supone "un punto de inflexión", afirma su presidente, José Antonio Zan, que tras dos años de paz social valora ahora retomar las movilizaciones: "No se descarta ante la postura de Alcoa y lo que se nos viene encima", dice.

De la reunión los representantes de los trabajadores esperan "una solución, porque no se puede seguir aterrorizando a toda una comarca. Alcoa no puede andar con estos juegos ni decir que quiere cumplir pero que no tiene dinero. Es momento de ir al grano y de dar una solución a los trabajadores y al país", que está, dice, "en grave riesgo de quedarse sin un sector estratégico y ante una posible amenaza de corte de suministro por parte de Arabia Saudí por los problemas que hay en el Golfo, por lo que veremos cómo hacen para subsistir las empresas que viven del aluminio". Recuerda Zan que en estos dos años de parón en San Cibrao Alcoa "estuvo importando una gran cantidad desde Arabia con su socio de allí".

El sindicalista lamenta el giro en la política de la empresa que supuso la entrada del actual Ceo, William Oplinger, y reclama que se cumpla el acuerdo firmado pues eso garantiza una "solución integral" para toda A Mariña. "Toda la comarca está dentro de ese acuerdo, si se incumple las auxiliares no van a tener trabajo porque las inversiones estaban firmadas para que las realicen empresas de la comarca", recuerda, y la planta de Alúmina -cuyos trabajadores no tienen blindaje- iba a abastecer en exclusiva a la de Aluminio en su rearranque.

Si Alcoa insiste en no llevarlo a cabo, los trabajadores esperan que las administraciones sean firmes a la hora de preservar esta actividad industrial y su empleo, si es preciso con una intervención a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. "La Sepi nos garantiza que no nos van a vender a una estafa como pasó en A Coruña y Avilés", afirma. Cree que lo ideal sería que se quedase con un porcentaje del accionariado y que habrá compradores solventes interesados.

El comité desconocía este jueves si finalmente participaba en esa reunión el Ministerio para la Transición Ecológica, cuya presencia demandan pues de él depende la tramitación de los parques eólicos de mayor potencia que abastecerán a la fábrica. De hecho reseña que todavía no saben si siguen adelante los cinco de Greenalia que suponían el 25% del consumo y cuyos permisos de conexión y acceso a la red habían caducado. "Sacaron un real decreto a bombo y platillo para solucionarlo pero aún está sin desarrollar", dice.

Sindicatos: UGT, Comisiones y CIG exigen que se cumplan los compromisos

Paulo Carril asegura que los gobiernos central y autonómico "non poden continuar na inacción mentres Alcoa incumpre impunemente o pactado"

Los sindicatos UGT, Comisiones y CIG se suman a la petición general de instar a Alcoa a cumplir todos los puntos del acuerdo alcanzado con los trabajadores de San Cibrao y piden a las administraciones que velen por esta industria.

El comité nacional de UGT en Galicia aprobó una resolución de urgencia en la que denuncia la situación que Alcoa provoca en San Cibrao "coa intención de incumprir o pacto ao que se chegou cos representantes sindicais no ano 2021, o que suporía non facer efectivos os investimentos e non proceder ao rearranque da fábrica nas datas previstas". Recuerdan que la empresa se comprometió ante sindicatos y administraciones y por eso le piden que cumpla.

Por su parte la CIG exige la «implicación real» de las administraciones para obligar a Alcoa a cumplir los acuerdos. El secretario xeral, Paulo Carril, propone una serie de iniciativas urgentes. La primera es que Alcoa inicie el rearranque de las cubas, ejecute la inversión del horno de ánodos, recupere el nivel de producción en Fundición y ofrezca un calendario para que la planta de Alúmina recupere la plena actividad.

También demanda hacer realidad ya las PPA y plantea que el Gobierno reparta el máximo de ayudas de CO2 que permite la UE, que en el plazo de nueve meses apruebe medidas para una tarifa industrial estable y que se permita una tarifa gallega con bonificación del 30% a las actividades económicas.

Carril exige asimismo aprobar la ampliación del depósito de barros rojos y que tanto el Gobierno como la Xunta estudien "todas as accións legais e institucionais" para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Se muestra favorable a la intervención pública.

Desde Comisiones también se mostraron este jueves firmes para que Alcoa cumpla el acuerdo "y si no quiere llevarlo a cabo debe poner hasta el último céntimo de euro firmado", asegura Jacobo Bermúdez, secretario comarcal de Industria del sindicato. Insisten en que los gobiernos deben "estudiar todas las opciones y planteamientos necesarios" para que España vuelva a producir aluminio primario e insisten en la opción de la intervención.

Ministerio de Industria: Jordi Hereu afirma que trabajan "activamente"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó que el Gobierno está «trabajando activamente» para solventar las crisis abiertas en empresas como Alcoa en San Cibrao o Arcelor- Mittal en Asturias.



Aseguró que el Ejecutivo está "muy encima" de casos como el mariñano, que son «importantísimos» para Galicia.



Teresa Ribera



La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, trasladó su compromiso para que la fábrica "pueda pervivir y que funcione de forma modernizada, eficiente, generando empleo e invirtiendo en innovación en Galicia". También recordó la solución para los parques eólicos de Greenalia