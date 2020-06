El comité de empresa de Alcoa San Cibrao prepara más protestas "sorpresivas y espectaculares" para los próximos días, después de la movilización con miles de personas del pasado domingo en la que cortaron la autovía A-8 con la quema de neumáticos. Tras el anuncio de la empresa de iniciar un despido colectivo de 534 trabajadores en la fábrica de aluminio del municipio de Cervo, el presidente del comité, José Antonio Zan, explica que seguirán "haciendo acciones cada vez más fuertes y contundentes". El objetivo es dejar claro "el problema que generaría el cierre" de la planta.

"Tenemos a toda una comarca y una provincia luchando codo con codo", remarca, tras recibir el domingo el apoyo de "más de 8.000 personas". Según el líder sindical de la fábrica de San Cibrao, estas protestas deben hacer "recapacitar al Gobierno central" y apostar por una "intervención temporal" con "parte o la totalidad del accionariado" para dar "una viabilidad a la empresa". Una medida que los trabajadores prevén demandar este miércoles en una reunión con el Ministerio de Industria.

Zan lamenta que el Gobierno lleve "años haciendo oídos sordos" a la problemática de Alcoa

Jose Atonio Zan recuerda que el comité no pide la "nacionalización", sino "una intervención temporal", que es lo que permite la Unión Europea. Lo que necesita la empresa es "dinero en el accionariado y poder tomar medidas desde su consejo de administración". Con todo, subraya que esto no serviría de nada "si no hay un marco energético estable y competitivo" para el futuro de la fábrica.

"BASTA YA". Y es que el representante de los trabajadores censura que el Gobierno "lleva años haciendo oídos sordos" a la problemática de Alcoa, por lo que la comarca de A Mariña sale a manifestarse para decir "basta ya". Avisa de que el daño a la provincia sería "devastador" si cierra la planta de aluminio, y es el "Gobierno el que tiene que darse cuenta de esto".

"Lo que está haciendo el Gobierno de España es que tardemos mucho más en salir de la crisis económica en la que estamos", agrega.

El presidente del comité de empresa también ha tenido palabras de agradecimiento para "toda la gente" que los está "apoyando". "Vamos a salir adelante de este problema que ha generado el Gobierno", finaliza.