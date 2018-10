El comité de San Cibrao pedirá con una marcha a Burela un precio energético "xusto"

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao convoca para el próximo lunes 29 una marcha hasta Burela en solidaridad con sus compañeros de A Coruña y Avilés y para reclamar a los políticos unos precios de la energía "xustos" que permitan hacer viable a la industria electrointensiva y con ello "manter os postos de traballo" que de ella dependen.

Los representantes sindicales invitan a todos los trabajadores de Alcoa y de sus empresas auxiliares, así como a los vecinos que lo deseen, a participar en la caminata, que saldrá a las nueve y media de la mañana desde el puente de la ría en San Cibrao y concluirá en la Praza do Concello de Burela hacia las once y media, Según indican, a la llegada leerán un documento con las propuestas del comité para solucionar este problema y a continuación se lo entregarán a los representantes políticos que acudan. Invitan a participar a representantes de todas las formaciones.

El presidente del comité, Xosé Paleo, indica que el manifiesto está aún en fase de redacción pero irá enfocado a "buscar saídas para garantir unha tarifa eléctrica estable no tempo e con prezos competitivos a nivel europeo". El sindicalista está convencido de que todas las plantas de Alcoa en España son rentables con un precio energético asumible. "Nin Alcoa nin ningunha outra vai coller algo se non hai garantías de futuro. A enerxía supón un 40% dos custos de produción e o seu prezo está polas nubes, tres veces máis caro que nos países nórdicos. Non hai maneira de competir con iso, aínda que vaiamos gratis traballar", reflexiona Paleo, quin llama la atención sobre el hecho de que las eléctricas tengan beneficios millonarios y que en Galicia, "un país excedentario en enerxía, se vaian pechar empresas deste calibre por culpa deste problema".

El comité de San Cibrao convocará en breve una asamblea de trabajadores para abordar este asunto y otras posibles movilizaciones. Además sigue a la espera de una reunión con el director de la planta mariñana y presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, para que les explique si habrá alguna repercusión a nivel local.

REUNIÓN EN MADRID. Por otro lado, a última hora de la tarde de ayer se celebraba en Madrid una reunión entre directivos de Alcoa -entre ellos Bartolomé-, altos cargos de los ministerios de Industria y para la Transición Ecológica, los gobiernos de la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias y los sindicatos CC.OO. y UGT.

Por parte de la Xunta acudía el conselleiro de Industria, Francisco Conde, que antes del encuentro se mostraba esperanzado. "Durante estos años siempre hubo un acuerdo entre el Gobierno y Alcoa para dar continuidad a la actividad industrial y fue quien de establecer ese marco eléctrico que garantizase el acceso a un precio competitivo de la energía", dijo. "No vemos que haya ningún cambio que nos haga pensar que no se puede alcanzar ese acuerdo", añadió.