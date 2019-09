El comité de San Cibrao estudia más protestas al no atisbar soluciones

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao mantiene las movilizaciones después de reunirse con el presidente de la compañía, Álvaro Dorado, pero además estudia este miércoles en asamblea nuevas medidas al no atisbarse por ahora soluciones al precio de la energía que garanticen la continuidad de fábrica y su viabilidad. Así, este viernes a las dos de la tarde harán la tercera concentración autorizada en el cruce de O Castelo.

El presidente del comité, José Paleo, indica que la dirección les transmitió que "non houbo ningún cambio, pois o Goberno non concretou modificacións no prezo da enerxía e a dirección tampouco ten previsto tomar ningunha medida nova a curto prazo". En este sentido, descarta arrancar las 32 cubas paradas hasta que haya un marco tarifario que lo permita. Las rebajas de intensidad acometidas hasta ahora supusieron ya una reducción del 11% de la producción en San Cibrao.

Desde Comisiones sugieren mejorar el producto para obtener más ganancias y reducir pérdidas para evitar la parada de más cubas

Dorado les comunicó la existencia de buena sintonía con el Gobierno, así como los contactos continuos y que siguen pendientes de la próxima subasta ante la incertidumbre sobre el precio de la energía para el próximo año, que de mantenerse como en la actualidad supone el 40% del coste de producción. Los sindicatos entendieron que la situación no variará por lo menos hasta finales de año o después de las elecciones, pero muestran inquietud por el paso del tiempo y la falta de una solución a la espera de una puja, "que permita sacar algo a cabeza de debaixo da auga".

Paleo confía en que el Ejecutivo cumpla el compromiso de pagar las ayudas por la reducción de CO2 antes de fin de año, aunque cree que "sería un parche, mentres non haxa un marco tarifario que permita competir en igualdade con outras prantas de Europa".

Por su parte, José Antonio Zan sugiere desde CC OO "trabajar para mejorar el producto con más valor añadido, para obtener más ganancias que permitan reducir las pérdidas, porque si seguimos esta tendencia van a parar todas las cubas". Para evitar que eso ocurra con las consecuencias que tendría para la plantilla, el sindicalista considera "las inversiones tan importantes como el sistema energético, pero la empresa se escuda en el alto precio de la energía y en que tiene pérdidas".

MENOS APOYO. Zan teme que Alcoa aplique la misma receta de reducir intensidad en la siguiente subasta, "bajar el consumo energético en base a no comprar paquetes de incentivos". Recuerda que ese dinero va a las eléctricas, "que lo cobran por anticipado", y añade que la aluminera paga el megavatio, mientras que el Gobierno solo rebaja su precio. Este "redujo el 35% el apoyo al precio energético de las electrointensivas en el conjunto de las ayudas, subasta de interrumpibilidad y contando que otorguen las ayudas del CO2, que van a la tarifa de la luz, no a Alcoa", que pagó 400 millones de euros de tarifa energética.

El representante de Comisiones incide en que "el precio de la luz desbarata la productividad y potencial de la factoría mariñana haciendo inviable la empresa mientras los legisladores no hacen nada", critica.

"El estatuto no es la solución ni la panacea, es solo una parte, por lo que hay que buscar un sistema alternativo a la interrumpibilidad avalado por la Unión Europea (UE) que permita tener un precio de la energía competitivo para las empresas electrointensivas", defiende Zan. "No puedes comprometer contratos a largo plazo cuando no sabes lo que va a costar el kilovatio el próximo año", subraya.

Comisiones considera que la subasta terminará por desaparecer, pues el Gobierno ya advirtió al sector que la UE pone inconvenientes e incluso que su mantenimiento puede acarrear sanciones para los países que la apliquen.