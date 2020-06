El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, recordó que "los trabajadores no le pueden decir al Gobierno quién tiene que dirigir o quien no" la planta mariñana, de modo que ante una posible venta de la fábrica, exigen que se garantice la producción de aluminio primario y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

"Nosotros ahí no vamos a entrar. No le podemos decir al Gobierno quien tiene que dirigir y quien no la factoría", dijo Zan, porque "a los trabajadores el nombre que ponga en la etiqueta nos da igual". "Preferimos ser estatales", dijo Zan, quien se muestra partidario de una "intervención" pública de la planta por parte del Estado, pero también reconoció que los trabajadores no "pueden exigir esas cosas".

Lo que sí demanda el comité de empresa es una solución que garantice el mantenimiento "al 100% de la producción" de aluminio primario en la planta mariñana y, consecuentemente, la conservación de todos y cada uno de los puestos de trabajo.

También, recordó, "un marco energético estable" para las empresas electrointensivas e "inversiones" de futuro por parte de las compañías que se acojan al mismo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo este miércoles en el Congreso de los Diputados, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del BNG Néstor Rego que el Ejecutivo está en estos momentos buscando inversores para la planta de aluminio primario que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao, en un intento por evitar el cierre de la factoría, mantener la producción y conservar los empleos.