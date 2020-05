El comité de empresa: "No queremos ni hablar de despidos; eso es inviable"

El presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, José Antonio Zan (CC.OO.), no quiso valorar la cifra de despidos (534) planteada este jueves por la multinacional en la división de Aluminio: "No queremos saber nada de despidos, porque eso es inviable y el proceso se debe negociar en la mesa multilateral", indicó.

"No podemos pretender que A Mariña lucense vuelva a hace 40 o 50 años", añadió Zan, que pidió a los clientes de la planta "tranquilidad" porque "esto va a seguir funcionando". "No vamos a dejar que una multinacional trate de esta forma a un Gobierno, a la Xunta, a los trabajadores y a toda una Mariña que se ha volcado con ella desde de que llegó", afirmó.



El sindicalista calificó de "vergonzoso" que el anuncio llegue aprovechando el estado de alarma por el coronavirus "para que no se pueda movilizar el personal".

Por su parte, Xosé Paleo, de la CIG en el comité de empresa, denunció que la dirección "convoque esta reunión á marxe da mesa multilateral". "O único que nos diferencia a outras industrias de aluminio é o prezo da enerxía", insistió. Y zanjó: "Imos pelear todo e máis para que a fábrica continúe funcionando. Non nos imaxinamos un futuro en A Mariña sen esta fábrica".