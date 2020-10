El comité de empresa de Alcoa cree un "cuento chino" el argumento de las pérdidas

El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, discrepa de los datos sobre pérdidas que argumenta la multinacional americana para el cierre de la factoría de San Cibrao, Cervo (Lugo), que estiman en 170 millones de euros, por lo que cree que se trata de un "cuento chino".

Así, Zan ha destacado que durante el proceso que se sigue en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha quedado demostrado que "lo de las pérdidas es un cuento chino".

"Lo que no hablan es de los beneficios que tienen por parte de las ayudas que reciben, como, por ejemplo, por el CO2 que no las meten en las cuentas, al no tenerlas registradas en tres años y así por ejemplo no incluyen 40 millones de euros (de las ayudas por CO2). Todo lo que aportan son datos mal informados para intentar posicionar al juzgado", ha señalado.

Este sindicalista de Comisiones Obreras avanza que continuarán con las "movilizaciones", que seguirán con las protestas al entender que "esto no ha acabado". Zan ha vuelto a manifestar que "el problema y la solución pasan por los mismos; el Gobierno de España y la Xunta tienen que empezar a acometer la intervención cuanto antes y dejarse de tanto compadreo con una empresa que se está riendo de todos nosotros".

La representación legal de Alcoa ha apelado a la existencia de "pérdidas severas y recurrentes" para rechazar las medidas cautelares planteadas por la CIG, CC.OO. y UGT, junto al comité de empresa, con el fin de paralizar temporalmente el expediente de regulación de empleo para 524 trabajadores.

Tras los distintos enfoques ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que tiene cinco días para decidir, Zan se muestra optimista. "Tienen que posicionarse a nuestro favor porque creemos que quedó bastante claro", ha afirmado.

"No hay posibilidad de hacer una parada de las cubas que no afecte gravemente a la producción de aluminio y al futuro de la fábrica, que no volvería a funcionar jamás en esas condiciones", ha concluido el presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao.