El comité de empresa de Alcoa convoca una marcha nocturna el sábado en Xove

El presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao, Cervo, José Antonio Zan, ha anunciado este martes la convocatoria de una marcha nocturna el próximo sábado en la población lucense de Xove.

Tras el "éxito" de la caravana de coches en Viveiro el pasado fin de semana, los trabajadores de Alcoa siguen con movilizaciones y lo harán en Xove, en una "marcha nocturna" a la que invitan "a todo el que quiera sumarse, desde el campo de fútbol hasta el Ayuntamiento".

"En esta marcha le pedimos a los vecinos de Xove que apaguen las luces, y los de la calle principal y la calle que da al Ayuntamiento que prendan cirios o velas en las ventanas para que se visualice que está todo a oscuras y se vean las luces de los trabajadores cuando lleguen", ha concretado, al tiempo que suelta que "creo que va a ser una protesta muy vistosa", ha explicado.

Después de que el Tribunal Supremo tumbase el Ere que planteaba la multinacional, Zan se ha vuelto a quejar de "no" tener noticias del Gobierno, de "no dar signos de vida y llevan así más de un mes".

"Por nuestra parte estamos cansados de muy buenas palabras y ningún buen hecho. No tenemos un papel escrito por parte del Ministerio (de Industria) en estos nueve meses, ni nada firmado por parte de ellos (del gobierno)", ha afeado.

Además, el presidente del comité de empresa ha advertido de que "hay ofertas" para hacerse con la planta de San Cibrao, y ha insistido una vez más en que el "problema" radica en la Sepi. "Se ve que el Ministerio de Industria no ve bien tener industria en este país y la Sepi no hace la operación porque no quiere hacer ese trabajo", ha censurado.

Zan ha comentado que hay ofertas "de cuatro empresas solventes, y que quieren hacer esa operación". "Son empresas que estarían encantadas sí el gobierno participara con un tanto por ciento del accionariado, empresas que también quieren que se les garantice un marco energético y una continuidad de futuro", ha sentenciado.