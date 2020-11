El comité acusa a Alcoa de "atacar psicológicamente" a los trabajadores

El presidente del comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo), José Antonio Zan, ha acusado a la dirección de la multinacional "de estar intentando hacer mella" en la "moral" de los trabajadores que, dice, sufren "ataques psicológicos" por parte de la compañía.

Los trabajadores se encuetran en huelga desde el pasado 4 de octubre tras conocerse la decisión de Alcoa de proceder al despido colectivo en la planta mariñana.

Pendientes de esa lucha, "sabiendo lo que nos estamos jugando", comenta este miércoles Zan, que ha puesto el acento en que los trabajadores seguirán adelante con sus reivindicaciones.

"Somos conscientes que la empresa está intentando hacer mella en nuestra moral y atacarnos psicológicamente porque hay que darse cuenta de que no se convocan reuniones para solucionar el problema, que antes teníamos a diario y ahora llevamos seis meses sin reuniones", ha manifestado el presidente del comité.

Además, ha denunciado que el comedor permanece cerrado y "no se renuevan" las ETT, lo que lleva a que los empleados deban "hacer el mismo trabajo con menos personal". "No podemos permitir que se caigan las instalaciones", ha aseverado Zan.

De este modo, ha puntualizado que, pese a la huelga, siguen produciendo aluminio. "Lo que tenemos claro es que no podemos parar la planta, las huelgas siempre fueron así", ha recordado.

Así, el sindicalista lamenta que el comité continúe "sin noticias de ninguna de las partes", tanto del gobierno central como de la multinacional estadounidense.

"Parece que están esperando a ver lo que pasa en el juicio (del 3 de diciembre sobre el ERE) y a ver si nosotros morimos en el intento que es ya lo que queda", ha indicado.

"Sabemos que los tiempos políticos no son los nuestros, lo que no entendemos es que se esté hablando de posibles ayudas a Alcoa o de otras parecidas que no van a solucionar el problema. Al final vamos a morir por inanición", afeaba finalmente el presidente del comité de empresa de la factoría de San Cibrao.