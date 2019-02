Comité y dirección de Alcoa negocian las recolocaciones en el complejo mariñano

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao continuará este jueves sus negociaciones con la dirección sobre la posible recolocación de operarios de las fábricas de A Coruña y Avilés en el complejo local sin que eso afecte a la continuidad de trabajadores temporales que optan a entrar en el plantel. En otra reunión este martes los representantes sindicales propusieron a la empresa hacer fijos a tantos trabajadores eventuales mariñanos como operarios de las otras dos plantas se incorporen.

"É unha proposta que puxemos enriba da mesa, pero non é a que ten posta a empresa", comentaba el presidente del comité, Xosé Paleo, quien recordaba que en ningún caso permitirán que se quede sin trabajo ni un solo empleado eventual o temporal, que actualmente son más de 60 ya que algunos ya se hicieron fijos en las últimas semanas. En su acuerdo del Ere la compañía ofreció hasta 160 recolocaciones de trabajadores de A Coruña y Avilés en San Cibrao a través de un plan de bajas incentivadas en la fábrica mariñana, algo que según el comité podría afectar a las decenas de trabajadores temporales que tenían previsto incorporarse a la plantilla a través de contratos relevo de jubilaciones –pactados en la negociación del convenio–, unos puestos que serían cubiertos por los operarios de las otras fábricas y que por tanto dejarían fuera a los temporales, algo que el comité rechaza.

El viernes celebrarán una asamblea de trabajadores que tendrá distinto contenido dependiendo de si se llega a un acuerdo o no este jueves

Paleo asegura que en la reunión de este miércoles se acercaron posturas pero los representantes de la empresa –entre ellos el director de Alcoa España, Rubén Bartolomé, y los directores de las dos plantas– "aínda non están no punto de garantir o 100% dos temporais e eventuais en San Cibrao", aunque añade que la intención es llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Avanza que el viernes celebrarán una asamblea de trabajadores que tendrá distinto contenido dependiendo de si se llega a un acuerdo o no este jueves. En caso positivo, convocarán un referendum para que sea la plantilla la que decida y, en el caso de que la empresa no esté dispuesta a mantener a los trabajadores y eventuales como puestos fijos en la fábrica "eso ten que ter unha resposta de San Cibrao con respecto a Alcoa", dicen, por lo que propondrán movilizaciones.

Los plazos apremian ya que el comité debe dar una respuesta a la empresa antes del 1 de marzo sobre si acepta o no la parte del acuerdo del Ere que alude a las recolocaciones y sin su aprobación este apartado no se llevaría a cabo. El comité, que no participó en esa negociación, lamenta que esta situación les pone en una situación delicada: "O que fixo Alcoa foi enfrontarnos os uns cos outros, ou ben cos traballadores temporais, ou ben cos de A Coruña e Avilés, ou incluso cos de San Cibrao que se puideran acoller a esas baixas incentivadas –a partir de 57 años– e queiran marchar. Púxonos nun dilema no que non tiñamos que estar porque non participamos nesa negociación", asevera Paleo, quien defiende que "o beneficioso para todos" sería que se garantizasen los contratos relevo y que al mismo tiempo se incorporasen los trabajadores de las otras dos fábricas, pues recuerda que hay déficit de personal.

MARCO ENERGÉTICO. Por otro lado el presidente del comité europeo de Alcoa y sindicalista de San Cibrao, José Luis Combarro, manifestó este martes su confianza en que el Gobierno pueda sacar adelante el estatuto de las empresas electrointensivas antes de que se celebren las elecciones generales, previstas para el día 28 de abril, porque haría más atractiva la posible compra de las plantas de Avilés y de A Coruña.

Según Combarro, el propio Ministerio de Industria se había comprometido con los representantes de los trabajadores a agilizar la redacción de ese estatuto y a adelantar el plazo de su presentación al mes de marzo. "Un comprador se animaría más con un cambio en el panorama energético", comentó, y ese paso también sería "importantísimo para el futuro de la planta de San Cibrao".