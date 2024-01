El comité dice que Alcoa no ofrece "ninguna garantía" por retrasar el rearranque

El comité de Alcoa en San Cibrao mantuvo este miércoles por la mañana una reunión telemática con la empresa en la que no obtuvo "ningún tipo de garantías" sobre la petición de atrasar el rearranque de las cubas.

El presidente del comité, José Antonio Zan, recuerda que la propia Alcoa solicitó esta reunión en el día en que la multinacional había instado a los representantes de los trabajadores para dar una respuesta a su planteamiento. En el encuentro participó, por parte de la empresa, el vicepresidente global de Energía de Alcoa y expresidente en España, Álvaro Dorado, quien según el comité "se limitó a leernos el comunicado que ya nos habían enviado el lunes solicitando el incumplimiento del acuerdo con el retraso en el arranque de las 32 cubas".

Zan precisa que la aluminera no ofreció "ningún tipo de concreción, ni de fechas ni de datos económicos referentes al rearranque o al horno de cocción, en definitiva no dio ningún tipo de garantías".

El comité verá "cuales son los próximos pasos a dar dado que la situación es muy grave" en la reunión de seguimiento que el Ministerio de Industria convocó para este viernes a las nueve y media de la mañana, donde estarán la empresa, los representantes de los trabajadores, el Gobierno y la Xunta.

Lorenzana exige "transparencia y concreción" a Alcoa para aclarar su futuro en San Cibrao

La conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, exige "transparencia y concreción" a Alcoa para aclarar su plan de futuro para el complejo de San Cibrao y "qué apoyos" necesita por parte de la administración.

A preguntas de los medios este miércoles en Santiago, la conselleira ha remarcado que esta tarde se reunirá en San Cibrao con el comité de empresas después del anuncio "preocupante para todos" por parte de Alcoa de su intención de aplazar sin fecha el rearranque de las cubas. "Tenemos que ser súper serios con la empresa", advierte.

"Siempre hay que exigir a la empresa, que es lo que estamos haciendo, que cumpla sus compromisos y apoyar a los trabajadores", expone Lorenzana. Compromete que se emplearán "con todos los mecanismos legales que tiene la Xunta de Galicia" para "ver jurídicamente si se está cumpliendo o no el acuerdo y los pasos que haya que dar", además de respaldo "con todos los mecanismos" existente en el Instituto de Promoción do Emprego (Igape).

También aboga por "tener una colaboración total entre los dos gobiernos", en referencia al Gobierno central. La mesa de seguimiento de Alcoa se celebrará el viernes en Madrid, adonde se desplazará la conselleira de Economía. Deja claro que la prioridad es el empleo, puesto que se trata de "mil trabajadores y familias vinculadas a todos estos empleos", por lo que pide "dejar al margen cualquier tipo de ocurrencias o de ideas que no puedan ir a favor del empleo".

Insiste en que "es muy importante el apoyo del Estado", por lo que "es muy importante no desviar la atención de lo que realmente importa". Pide que "todas las instituciones" y "todos los partidos" estén "alineados", así como "no despistar la atención hacia cuestiones que no vayan en esta línea".

Finalmente, Lorenzana indica que tratará con el Estado en la reunión del viernes un "elemento importante" para abaratar costes como son las medidas para las empresas electrointensivas. "Pero no despistar la cuestión de que aquí estamos defendiendo el empleo y, por lo tanto, cero ocurrencias porque es una cuestión muy seria", afirma.