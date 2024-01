El comité de empresa dará batalla judicial si se confirma el "engaño masivo" de Alcoa

El que iba a ser un año de esperanza en la fábrica de Alcoa en San Cibrao se ha truncado nada más empezar por las malas perspectivas de la empresa, tras anunciar su máximo responsable que activar las 32 cubas previstas en abril aceleraría el ritmo con el que se están agotando las líneas de crédito internas que financian el complejo industrial y poner sobre la mesa un cierre total de las instalaciones.

El comité por su parte defiende que si Alcoa incumple el acuerdo firmado con los trabajadores -que también incluía que no podría haber despidos en Aluminio hasta finales de 2027- tendrá que responder ante la Justicia. "Si no cumple con lo que firma y lo que ha llevado a cabo es un engaño masivo, tendrá que pagar su penitencia judicial", afirma el presidente del colectivo sindical, José Antonio Zan.

Los representantes sindicales no tuvieron comunicación ninguna con la empresa acerca de sus planes y en la fábrica, aunque las primeras cubas están listas para arrancar, todavía no se dio esta orden que se materializa en el momento en que se enganchan a la electricidad. Zan rechaza que la energía sea un problema para ello, pues "Alcoa podría tener una PPA firmada por el 6% del consumo que suponen esas 32 cubas" y no lo hizo, y sobre las pérdidas reseña que "la única fórmula para ser más rentables es invertir y fabricar productos de mayor valor añadido, que es lo que está en el acuerdo de viabilidad" con las inversiones previstas, todas ya en la fábrica a excepción del aplazado horno de ánodos grandes.

Entiende que si la empresa no asume el compromiso de arrancar las cubas, no ejecuta la inversión pendiente o plantea un cierre "estaría cometiendo presuntamente un delito porque ha firmado una cosa y está haciendo la contraria. Ellos saben perfectamente lo que firman y las responsabilidades penales que tienen, y nosotros tenemos medios jurídicos que saben de la mala fe de la compañía", dice, tras haber perdido Alcoa batallas judiciales anteriores. El propio Ceo, William Oplinger, es uno de los firmantes del acuerdo.

El presidente del comité insta a la compañía a dejar claras sus intenciones y a decidir si quiere continuar al frente del complejo o no, para en caso contrario dar paso a otra empresa. "Lo que no pueden es estar amenazando con incumplir un acuerdo que ellos firmaron", reseña, y defiende que la solución "pasa por que el Gobierno, la Xunta y los trabajadores vayamos de la mano, con Alcoa o sin ella. Tenemos que optar como Estado a defender nuestra industria, e impedir que una multinacional esté irrumpiendo en todas las elecciones de un país desde hace cinco años".

Zan pide a las administraciones "poner freno" a las "constantes amenazas" de Alcoa y dejar que la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) entre en juego, bien a través de una intervención temporal o como acompañante a un socio industrial. "Hay empresas potentes que van a querer entrar", dice, como fueron en un anterior proceso de venta Sidenor o Trafigura.

CIG. La sección sindical de la CIG emitió un comunicado en el que anima a "afrontar unidos os incumprimentos de Alcoa". Dicen que no les sirven las "escusas" sobre las pérdidas y la energía y creen que no es el momento de pedirle a la compañía que venda, sino exigir "que cumpra cos investimentos ata o último tornillo". "Ben que apurou a derrubar o forno vello, incluso traballando a tres quendas", lamentan, y ahora la fábrica carece de esa máquina al aplazarse la inversión del nuevo.

La CIG también reclama a las administraciones central y autonómica "que poñan a Alcoa no seu sitio obrigándoa a cumprir o acordo". A la Xunta le demanda que autorice la ampliación de la balsa de lodos y tramite "de urxencia una tarifa eléctrica gallega y al Gobierno "que articule mecanismos que abaraten o prezo da luz, sexan estes permanentes ou á espera da activación das PPA".

Situación: la firma defiende que cumplió

Alcoa defiende que desde que hibernó Aluminio en enero de 2022 "ha cumplido sus compromisos en virtud de los acuerdos de viabilidad firmados en diciembre de 2021 y en febrero de 2023, incluido el pago a todos los empleados, la realización de inversiones de capital y la preparación para el reinicio".

Sin embargo, ha aplazado ‘sine die’ la inversión más importante, la del horno de ánodos presupuestado en 109 millones, y ahora dice que no ve viable arrancar las cubas por la mala situación financiera de la planta, para la que estudia distintos escenarios incluido el cierre.

¿Qué hay firmado?



El acuerdo renegociado a iniciativa de la empresa asume el incremento de costes del horno y de las barras de compensación, dilata el rearranque y amplía la protección laboral.

En concreto, contempla:



▶ Inversiones por 181 millones de dólares, incluidos 35 de los costes del rearranque.



▶ No iniciar ningún Ere ni Erte en Aluminio hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta diciembre de 2027 si se retrasa la obra del horno de ánodos.



▶ El reinicio de la producción "comenzará el 1 de enero de 2024, todas las cubas se habrán reiniciado al 1 de octubre de 2025 y, hasta finales de 2026, la producción mínima será 75% de la capacidad nominal de 228.000 toneladas".



▶ Durante todo este proceso, la planta consumirá exclusivamente alúmina de San Cibrao.

200 millones de dólares



Son los que Alcoa estima perder este año en el complejo sancibrense y que ponen "al límite" su caja financiera. De hecho, asegura que los fondos se acabarán en el segundo semestre si se lleva a cabo el rearranque de las cubas y que si eso sucede vendrán las "decisiones difíciles" con impacto en el empleo. Ante esta situación, la empresa podría intentar renegociar otro retraso del rearranque o plantear directamente un cierre.

¿Busca ayudas públicas?



La multinacional dice que busca una "solución a largo plazo" para la fábrica y que considera "todas las formas de ayuda", aunque de momento no concretó ninguna petición a las administraciones. Este año habrá dos convocatorias del Perte de la descarbonización, a las que podría optar para sus inversiones en San Cibrao.