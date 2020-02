El comité cuestiona que Alcoa pueda abastecerse con energías renovables

La medida del nuevo estatuto de fomentar los contratos bilaterales para el suministro de energía de empresas renovables a las electrointensivas —por un mínimo del 10% de su consumo anual y por cinco años— no se sabe por el momento cómo podría aplicarse en el caso de Alcoa en San Cibrao, el mayor consumidor único de electricidad del país, con 3,5 millones de megavatios (MW) al año. "Consumimos el 1% del nacional llueva o no llueva, tengamos agua en los embalses o no, y necesitamos 400 MW a la hora. Es impensable construir un parque eólico para tantos megavatios, tendríamos que tirar de varias fuentes renovables", explica el presidente del comité, José Antonio Zan.

Precisamente este miércoles el Gobierno dio a conocer el anteproyecto de ley por el que se creará el Fondo de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, que regulará la cobertura por parte del Estado de los riesgos que adquieran las grandes consumidoras como Alcoa en las operaciones de compra de energía a medio y largo plazo (PPAs). La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) será la gestora de este fondo, que pretende fomentar la suscripción de PPAs por parte de las electrointensivas y que está dotado en sus tres primeros años de 200 millones de euros anuales procedentes de reasignación de fondos del Ministerio de Industria. A partir del cuarto año los Presupuestos Generales del Estado determinarán la cantidad.

Esta aportación se suma a los 90 millones que también asume Industria para rebajar el 85% de la parte de la factura de cargos por renovables, cogeneración y extrapeninsulares, que según el comité mariñano solo supone un rebaja "de 2,5 euros el MW", y a las compensaciones por CO2, de las que este miércoles el secretario de Industria, Raül Blanco, dijo que tratarían de aumentar al "máximo posible" —la UE permite 200 millones—.

"Este borrador es una decepción, no marca un precio fijo ni regula nada estable y cuenta con ayudas que ni siquiera se pueden realizar porque no hay empresa con las que realizarlas", dice Zan sobre los contratos bilaterales, que cree que "tardarían años en poder implantarse" y pide al Gobierno que legisle para hacerlos posible.

Los trabajadores colocarán este viernes lazos azules en San Cibrao

El comité prepara sus alegaciones —el plazo para presentarlas termina el 20—, entre las que está la rebaja de los peajes de transporte y generación en la factura eléctrica, que podría suponer una reducción de 8 euros en el precio. "La exención de esos peajes es la base de cualquiera de las rebajas que tienen tanto Francia como Alemania, pero no solo es importante por los 8 euros de bajada, sino por la gran estabilidad que daría al sistema", defiende.

El presidente del comité mariñano insiste en que se han reducido "en más de un 20%" las compensaciones que recibe la industria por el elevado precio eléctrico con respecto al año pasado, en que la interrumpibilidad supuso una rebaja de 10 euros y ahora "lo han quitado todo".

Por su parte desde Alcoa indican que tienen que analizar "en detalle" el estatuto y por el momento no pueden hacer una valoración.

MOVILIZACIONES. El comité continúa este viernes su campaña de colocación de lazos azules para visibilizar el problema. Estará al mediodía en la Praza dos Campos de San Cibrao.

Las medidas tampoco le valen al fondo Parter

El fondo suizo Parter que compró las fábricas de Alcoa en Avilés y A Coruña (actualmente Alu Ibérica) transmitió a los representantes sindicales coruñeses que el estatuto "non vale debido a que segundo os seus cálculos para o ano 2020 o prezo sería de 49,58 euros o MW hora", por lo que también presentará alegaciones. La empresa ya había anunciado que sin un precio por debajo de los 40 euros no reanudará la actividad de las series de electrolisis.