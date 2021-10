El comité cifra en casi 30 millones las pérdidas de Alcoa en San Cibrao durante la huelga

La factoría de Alcoa en San Cibrao, ha podido perder en las dos semanas de huelga casi 30 millones de euros, según los cálculos realizados por el comité de empresa. Sin embargo, su presidente, José Antonio Zan, asegura que lo "más importante" en este paro es "la visualización de que tanto la empresa como el Gobierno han fracasado en el proceso de negociación".

Zan ha especificado que, en un mes, la planta de A Mariña produce sobre 19 toneladas mensuales de aluminio que "se vende a unos 3.000 euros la tonelada". Con estos datos, las pérdidas se irían a más de 28 millones de euros en casi 15 días. Además, el presidente del comité ha celebrado que el seguimiento "está siendo muy alto" en las casi dos semanas que lleva la huelga, desde el lunes 22 de septiembre.

Sobre el proceso de venta de la factoría, ha insistido en que "lo que tiene que hacer el Gobierno es, de una vez por todas, desbloquear esta tortura a la que se está sometiendo a la plantilla" para permitir que tenga "un futuro".

"Está en sus manos (en las del Gobierno), simplemente con meter a la Sepi y hacer la operación. No entendemos por qué el 26 de febrero se sentó la SEPI y negoció con Alcoa y ahora no quiere. No entendemos por qué el año pasado la SEPI estaba dispuesta a hacer la operación y ahora no quiere", ha afeado.

NUEVA CONCENTRACIÓN EL DOMINGO. En este momento, el comité de empresa prepara la concentración que ha programado para este domingo, 10 de octubre, a las 12.00 del mediodía ante la Subdelegación del Gobierno en Lugo. Coincide con el día grande de las fiestas de San Froilán, el Domingo das Mozas.

"Tiene que ser una concentración donde la plantilla tiene que dar el do de pecho y hay que acudir a llamar la atención, porque se ve que el Gobierno no entiende bien la problemática que puede suponer dejar abandonados a los trabajadores a la hora de llegar a un acuerdo, y solo depende de ellos y que la SEPI lleve a cabo esta operación", ha recalcado Zan.

Finalmente, el presidente del comité de empresa constata que "no" han recibido "oficialmente" ninguna comunicación por parte de la multinacional americana, ni tienen "constancia" de que se "esté buscando una solución más allá de las buenas palabras".

"Lo único que han hecho (el Gobierno) es quitar a la Sepi y con eso llevar a la operación a un estancamiento y a un bloqueo", ha concluido el presidente del comité de empresa de Alcoa.