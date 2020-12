O comité avisa de que Alcoa pode caer nun "paro forzoso" ao no cubrir as baixas

O comité de empresa de Alcoa San Cibrao compareceu este martes en rolda de prensa para avisar de que as dúas plantas do complexo industrial mariñán poderían entrar nun "paro forzoso" como consecuencia da decisión da multinacional de non cubrir as baixas, o que está a provocar unha auténtica "carencia de persoal".

Así o denunciaron en rolda de prensa José Paleo, da CIG; Juan Pablo Eiras, de Comisións Obreiras; e Diego Ballesteros (UXT), que hoxe compareceron nos locais do comité en San Cibrao.

"Alcoa está a pór en perigo as dúas plantas", dixo Paleo, ante a posibilidade de "un paro forzoso", porque a empresa "non está a cubrir as baixas" e hai "carencia de persoal" nalgúns departamentos de ambas as fábricas, tanto da de alúmina como a de aluminio primario.

En todo caso, esa situación, precisou Paleo, é máis evidente na de aluminio primario, que é a factoría na que Alcoa pretende aplicar o Ere que podería deixar na rúa a 524 traballadores de persoal.

Ante esa situación, Paleo avisou de que se "a fábrica párase", con independencia do que decidan os xuíces sobre o proceso de despedimento colectivo, "aplicaríase o Ere de facto".

É máis, o portavoz sindical afirmou que o comité saíu a denunciar esta situación neste momento tamén porque se se produce algún problema na planta de alúmina, que non está afectada polo Ere, Alcoa "mesmo pode culpar" desa situación á "folga indefinida convocada" pola representación dos traballadores.

Por outra banda, os sindicatos manifestaron a súa confianza en que a xustiza lles volva dar a razón, neste caso no xuízo pola demanda contra o expediente de regulación de emprego (Ere) que se celebra o xoves, xa que os tribunais xa declararon a nulidade doutros despedimentos colectivos por falta de negociación.

Así o explicou en declaracións a Europa Press a avogada María Veiga, de CC OO, central á que pertence o presidente do comité de empresa da fábrica, José Antonio Zan.

Zan e outros compañeiros compareceron este martes ante os medios de comunicación para denunciar que o Ere é "unha pantomima" e tamén para acusar á empresa de tentar "enfrontar" a traballadores de ambas as plantas.

Respecto diso, aseguraron que "as causas do Ere non son as expostas" pola multinacional, xa que o prezo da luz é "o máis baixo" dos últimos anos e a demanda de aluminio de China "vai en aumento e estanse abrindo plantas en Europa".

"Isto foi unha decisión corporativa que se tomou en Pittsburgh por motivos estratéxicos. Primeiro tomouse a decisión e despois buscaron unha xustificación que non se axusta á realidade", advertiu.

Por iso é polo que volven instar á compañía a sentar a negociar para que haxa unha venda da factoría, á vez que urxiron "unha solución política" por parte do Goberno á marxe de mostrarse confiados en que a xustiza lles dea a razón e bote abaixo o despedimento colectivo.

Entre outras cuestións, avisaron de "recortes" en mantemento que pon "en risco" a seguridade dos traballadores. "Xa era o que nos faltaba, que tivésemos un brote de legionela", han ejemplificado.

"ABUSO E OPACIDADE"

Pola súa banda, a avogada María Veiga, de Comisións Obreiras, avanza que a petición principal do xoves, cando o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acollerá o xuízo pola demanda contra o despedimento colectivo, é que este se declare nulo "porque a empresa non negociou cos traballadores na comisión negociadora".

"E dio a propia a Xunta, a autoridade laboral e a inspección de traballo", chama a atención. "Baixo o noso punto de vista, invalida todo o procedemento, porque non o houbo", subliña.

A maiores disto agrega, sobre as causas alegadas pola multinacional na memoria técnica, que "tampouco existen e vanse caendo cada vez máis", en referencia, por exemplo, á demanda de aluminio e o prezo da enerxía.

Con todo, a avogada céntrase en que Alcoa actuou "con absoluta mala fe porque tentaron enganar, presentar unha situación na fábrica que non hai".

Destaca que hai precedentes de tribunais tombando expedientes de regulación por falta de negociación e que, en concreto, "canto maior é a envergadura da empresa, máis adoitan ocorrer estas cousas", ao "tender ao abuso e á opacidade". "Non é estraño ver expedientes en que se acorde a nulidade do despedimento por falta de negociación", incidiu.

"É unha práctica bastante habitual en empresas desta envergadura porque teñen moitísimas ferramentas para poder marearnos e xerar escurantismo, escondernos resultados", expón. No caso de Alcoa, ter a sede en Estados Unidos "axúdalle a confundir sobre a situación real", asegura.

Sobre a vista do xoves, móstrase confiada e fai fincapé en que a pregunta que lle farán á sala os representantes dos traballadores é "se unha empresa do calado de Alcoa, cos beneficios que ten e a capacidade de afrontar dificultades, pode acollerse a un artigo dunha lei española para empresas en crises para despedir cando non está en crises".

Neste sentido, reitera que non hai "nin causas económicas, nin técnicas, nin organizativas, nin de produción" para o despedimento colectivo. "Realmente unha multinacional pódenola coar?", finaliza.