El comité de Alu Ibérica no se fía de Riesgo sin pasar por la mesa industrial

El presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña (antigua Alcoa), Juan Carlos López Corbacho, dice que "no se fían" de las promesas del Grupo Riesgo, que ha comunicado un plan de futuro e inversiones en esta planta y la de Avilés, hasta que pase por la mesa industrial, por lo que ha demandado al Ministerio de Industria su convocatoria.

Tras una reunión del comité de empresa celebrada esta mañana en las instalaciones de la fábrica coruñesa, Corbacho ha atendido a los medios de comunicación para indicar que los cambios en "las garantías" establecidas en la mesa industrial cuando Parter adquirió la empresa a Alcoa tienen que "volver a establecerse" de la misma forma.

"Los trabajadores estamos muy preocupados, no sabemos cuál es el proyecto en la planta, no sabemos lo que nos están presentando, solo hay palabras de por medio", ha destacado el representante de los trabajadores, que ha explicado que no se pueden "fiar de la palabra de nadie" cuando "se está incumpliendo lo firmado".

Además, ha lamentado que no han tenido "ninguna comunicación" del Ministerio de Industria, por lo que le ha demandado a su titular, Reyes Maroto, que convoque la reunión con todas las partes implicadas "lo antes posible" para "que se aclare lo que está pasando aquí y se establezcan las garantías de empleo e industriales que se habían pactado".

Ante la inesperada venta de Alu Ibérica por parte de Parter Capital al Grupo Riesgo hace un mes, López Corbacho ha sostenido que tanto la Xunta como el Gobierno "tienen que actuar"

Asimismo, ha dicho que tienen que ser "muy críticos" con la Xunta de Galicia, ya que en este momento "no puede desaparecer", pues fue partícipe del conflicto "desde el primer día" y garantes de lo pactado en la mesa, ha asegurado.

"Tanto el presidente Feijóo como el conselleiro de Industria tienen que aparecer en este escenario para dar el máximo de garantías y no hay que olvidar que tienen responsabilidades de industria en la región", ha enfatizado.

Ante la inesperada venta de Alu Ibérica por parte de Parter Capital al Grupo Riesgo hace un mes, López Corbacho ha sostenido que tanto la Xunta como el Gobierno "tienen que actuar", pues "apadrinaron" el conflicto desde el principio, por lo que ha demandado "protección" por parte de ambas administraciones.

En el encuentro de esta mañana también han decidido anular una concentración que habían previsto para este sábado y aplazarla sin fecha "por respeto a toda la ciudadanía" y para "no exponer a nadie a una situación de contagio".

Melania Álvarez ha dicho que tanto el fondo suizo Parter, que adquirió las plantas en junio de 2019, como el grupo Riesgo siguen sin aclarar la solvencia financiera

"Solo es un aplazamiento. Cuando podamos hacerla vamos a decir en la calle lo que estamos diciendo en los medios de comunicación y exigir todas las responsabilidades", ha avisado el presidente del comité.

ASTURIAS. El Gobierno del Principado ha preconizdo este jueves buscar un nuevo inversor que se haga cargo de las antiguas plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, ahora en manos del grupo industrial Riesgo, y que garantice el empleo y la actividad "con un plan viable a largo plazo".

En una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Ejecutivo regional, Melania Álvarez, ha dicho que tanto el fondo suizo Parter, que adquirió las plantas en junio de 2019, como el grupo Riesgo siguen sin aclarar la solvencia financiera y técnica del nuevo propietario.

Riesgo, que adquirió las plantas a Parter en abril, aseguró esta semana que ya ha implementado las primeras inversiones, aunque no las cuantificó, y apuntó que ha creado un departamento comercial para ambas plantas y ha invertido "en procesos, maquinaria y programas informáticos".

Una vez resuelta la "situación jurídica", el Principado aboga por buscar un nuevo inversor

Sin embargo, para el Gobierno del Principado hablar la creación de un departamento comercial o de mejoras en sistemas informáticos "no supone un plan serio y riguroso".

Álvarez ha insistido en que debe ser la multinacional del aluminio Alcoa, por ser la empresa que puso las plantas a la venta y que eligió al comprador, la que debe aclarar si el traspaso de Parter a Riesgo cumple con los acuerdos firmados el pasado verano para mantener la actividad y el empleo.

Una vez resuelta la "situación jurídica", el Principado aboga por buscar un nuevo inversor, después de que se haya recibido el interés de varios grupos. La prioridad, ha remarcado Álvarez, debe ser encontrar un inversor que garantice un plan viable a largo plazo.

El fondo alemán Quantum, finalista en el proceso de venta que finalmente ganó Parter, manifestó a finales del pasado mes de abril que continúa interesado en hacerse con la planta avilesina.