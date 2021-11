El comité de Alcoa ve "una vergüenza" la oposición del Gobierno a la intervención

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao traslada su malestar después de que no prosperase en el Congreso ninguna de las enmiendas a los Presupuestos del Estado para la intervención de la fábrica de Aluminio por parte de la Sepi y tacha de "auténtica vergüenza" el voto en contra de los partidos del Gobierno. A punto de cumplirse dos meses de la reactivación de la huelga —que tiene acumuladas en la fábrica unas 40.000 toneladas de aluminio—, los trabajadores ven la situación bloqueada y aguadan la reacción de Alcoa a la sentencia del Supremo que confirma la nulidad del Ere, de la que no esperan "nada bueno", según el presidente del órgano sindical, José Antonio Zan.

El comité analizará la próxima semana en un pleno extraordinario la situación en la que se encuentran tras esa sentencia "en base a las valoraciones de los abogados de los sindicatos" para después trasladar la información de la que disponen a la plantilla. Al mismo tiempo siguen esperando noticias de la multinacional y su valoración del fallo judicial que anula su intención de despedir a 524 operarios y de cesar la producción de aluminio primario.

El comité sigue esperando noticias de la multinacional

Pese a la resolución judicial favorable los representantes sindicales insisten en que la solución para lograr la venta de la planta es política y en este sentido expresan su decepción por la negativa del Gobierno a intervenir en la operación a través de la Sepi. El rechazo a las enmiendas de PP y BNG sentó "mal" en el comité, "porque parece que nadie propone nada que funcione y los partidos del Gobierno son una auténtica vergüenza, tanto el PSOE como Unidas Podemos y Galicia en Común dicen ser de izquierdas y ni siquiera se atreven a hacer políticas de centro, y por otro lado que no nos apoyen una intervención temporal es una gran lástima en estos momentos", lamenta Zan.

REACCIONES. El rifirrafe entre PP y BNG tras la votación de las enmiendas el miércoles en el Congreso continúa coleando. Ambos partidos presentaban propuestas, para la "intervención pública", la del BNG —a la que los populares votaron en contra al entender que pedía la nacionalización— y para la "intervención temporal" la del PP, que sí tuvo el apoyo del diputado nacionalista.

Desde el Bloque la portavoz nacional, Ana Pontón, asegura que lo ocurrido en el Congreso es "unha cousa moi grave, que afecta a miles de familias e postos de traballo. Os deputados de PP, PSOE e Unidas Podemos usaron os seus votos para tumbar unha enmenda do BNG que pedía a intervención pública de Alcoa para salvar miles de empregos", dijo.

Pontón invitó a Feijóo a explicar el voto en contra del PP

Tras esto invitó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "explicar o voto en contra do PP" a la iniciativa del BNG "para salvar mil postos de traballo na Mariña. Debe dar unha explicación porque se converte en cómplice do peche dunha factoría e pon en risco o futuro de toda unha comarca", afirmó Pontón, quien cree que si Alcoa estuviese en Madrid "este tema estaría solucionado e non estariamos no punto de desesperación dos veciños".

Por su parte el conselleiro de Economía, Francisco Conde, aludió a la "ambigüidade" de la enmienda del BNG. "Se queren nacionalizar Alcoa, dígano; se queren unha intervención temporal, dígano tamén", señaló, para recordar que la Xunta defendió "desde o primeiro momento a intervención temporal".