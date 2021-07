El comité de Alcoa se ve "abandonado" por el Gobierno

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao dice sentirse "abandonado" por el Gobierno tras la celebración, este jueves por la tarde, de la última mesa multilateral en la que dice que no participó ningún representante del Ejecutivo central y pide a todos los trabajadores a que acudan el próximo lunes a las seis de la tarde al centro social de Río Covo, donde llevarán a cabo una acción de protesta.

En la reunión Alcoa informó sobre el proceso de venta de la fábrica de Aluminio, en el que "un comprador estaría ya para firmar, otro estaría muy próximo y con los otros dos tendrían que negociar, pero eso todo lo debería decidir la Sepi", trasladó tras el encuentro el presidente del comité, José Antonio Zan, quien lamenta el silencio de la sociedad estatal y del Ejecutivo central.

"El Gobierno no nos ha mandado el borrador [con el planteamiento para la reunión de la ministra de Industria con el presidente de Alcoa, la próxima semana] y la Sepi no nos ha comunicado nada ni ha dicho a Alcoa si sigue negociando o no", critica Zan, quien añade que ahora mismo se sienten "abandonados". "Nadie viene a las reuniones, nadie da la cara ni lucha por nosotros", dijo.

Por ello, anima a los trabajadores a retomar las movilizaciones con más fuerza. "Hasta que no tengamos nada firmado, no tenemos nada", asevera Zan. "Si hemos conseguido que el Parlamento y el Congreso firmaran una vez esa intervención pública temporal ahora no vamos a permitir a ningún Gobierno que nos deje tirados", agrega, por lo que pide a la plantilla que acuda al completo el lunes a Río Covo.