El presidente del comité de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, volvió a exigir la intervención "inmediata" de la fábrica para "no permitir que esto llegue a los tribunales" y que sea una "vergüenza para el país". Así se expresó en declaraciones este sábado, en un día en el que la fábrica lucense recibió la visita de Rafael Mayoral, diputado en el Congreso de Unidas Podemos, que mostró su apoyo a los trabajadores.

Zan recordó el compromiso de la Xunta y el Gobierno central con los trabajadores, de forma que las administraciones "tienen que dejar de decir muy buenas palabras y pasar a los hechos". "Es muy fácil hablar, pero ahora hacen falta los documentos escritos y firmaditos; una vez tengamos eso dejaremos la movilización", agrega.

Preguntado sobre la próxima impugnación de los trabajadores del despido colectivo de 524 empleados y la petición de medidas cautelarísimas para que no se paren las cubas, Zan emplazó a que se haga una intervención "aunque sea temporalmente por una hora para pasar a otra empresa".

Este domingo los empleados realizarán una marcha con alumnos de institutos de A Mariña, mientras continuarán con sus movilizaciones. Resalta que el "ejercicio de responsabilidad que está haciendo la plantilla es increíble".

"Y ahora esperamos que los gobiernos de la Xunta y del Gobierno tengan esa misma responsabilidad que tienen los trabajadores y acometan lo que tienen que hacer, que es una intervención inmediata y no permitir que esto llegue a los tribunales", sostiene. Y es que remarca que Liberty House está interesado en invertir 1.000 millones en la fábrica, por lo que no se puede permitir desperdiciarlos por los "caprichos" de una multinacional.

Zan censura que "lo que no puede ser es que quien esté defendiendo la industria de este país sean los obreros, y los gobiernos que tienen que defenderla estén mirando para el techo o viendo cómo una multinacional les pasa por encima". Por ello, pregunta a las administraciones si se quiere hacer aluminio primario en España o "traer de Arabia Saudí", ya que observa cuestiones "extrañas" por la vinculación entre Alcoa y Arabia Saudí.

Mayoral: "Ninguna multinacional está por encima de gobiernos democráticos"

El diputado de Podemos en el Congreso Rafael Mayoral avisó de que "no se puede consentir que ninguna multinacional piense que se encuentra por encima de los gobiernos elegidos democráticamente". "Hay que lanzar un mensaje a esta multinacional y a todas".



"No se toca la plantilla, no se toca la producción y aquí sólo toca discutir de cómo se va a seguir produciendo", afirma. "Nosotros no podemos ser los más tontos de Europa, tenemos que ser un país soberano", agregó.



Remarcó que esta es industria esencial y que "los intereses de los trabajadores tienen que estar por delante de los intereses de las multinacionales".



"Tenemos una deuda con esta plantilla", dijo; "entre todas las administraciones tenemos que lanzar un mensaje unívoco a la multinacional de hasta aquí hemos llegado".