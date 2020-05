El comité de Alcoa solicita ayudas para la empresa si esta apuesta por invertir

El comité de empresa de Alcoa continua con los encuentros que tienen como objetivo paralizar la decisión de la multinacional de parar las tareas de rebrascaje en las cubas de Electrolisis que llegan al final de su vida útil. Una de las peticiones que están realizando es que las administraciones públicas apoyen inversiones "fundamentales y estratégicas" para la planta de San Cibrao, como la introducción del gas en Aluminio o la ampliación del DBR en Alúmina, "siempre que la empresa apueste por invertir y levante las medidas tomadas en el rebrascaje", puntualizó el presidente del comité, José Antonio Zan. En este sentido, Zan indicó, tras reunirse con el conselleiro de Industria, Francisco Conde, y el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, que la Administración autonómica se había comprometido a apoyar la inversión del gas en un 30% si se solicita antes de finalizar el año. "Llevar el gas a Aluminio, es una vieja reivindicación, y supondría la creación de empleos para su instalación y mejoras en medio ambiente y el en producto final", dijo Zan.

Desde el comité también reclaman que "todo este apoyo económico vaya vinculado a un plan de viabilidad e inversiones que den certidumbre al futuro de la planta de San Cibrao, así como al mantenimiento de los puestos de trabajo, de la principal y de contratistas". Además, los representantes de los trabajadores volvieron a insistir en la necesidad de abrir un diálogo y paralizar la decisión de la empresa de parar las cubas y de retomar la aprobación del estatuto electrointensivo, así como de proteger a los sectores que en su día fueron reconocidos como esenciales dentro de los sectores productivos del país.

Tras el encuentro con el comité, el conselleiro de Industria volvió a pedir al Gobierno central que establezca un precio eléctrico competitivo y que aclare las dudas que aún están sin resolver al respecto del sector electrointensivo. "Tras moitos meses de espera e prórrogas é o momento de definir o marco enerxético e aprobar un estatuo que garanta a viabilidade tanto da planta de Alcoa San Cibrao como do resto da industria electrointensiva galega", aseguró, "esperamos que se podan recoller as alegacións presentadas pola Xunta e se aprobe un estatuto cun prezo competitivo e estable, porque sen el Alcoa San Cibrao non terá continuidade". Tras participar en una reunión con el Gobierno esta semana, Conde dijo que constató la falta de avances por parte del Ejecutivo en este sentido y lamentó "a súa pasividad e a falta de atención ante unha industria que é esencial para Galicia".

Otra de las reuniones mantenidas por el comité fue con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el diputado en el Congreso, Néstor Rego y la diputada y viceportavoz, Olalla Rodil. Pontón les transmitió el compromiso de su formación de presentar iniciativas en el Parlamento gallego y el Congreso destinadas a impedir que se paralice "parte da actividade" de la empresa. La portavoz nacionalista calificó de "vergoñento" el comportamiento de Alcoa "cunha comarca que sempre se volcou por manter a actividade na empresa" y recalcó que la dirección debe rectificar. Además, instó a la Xunta y al Gobiero central a tomar "medidas urxentes" que impidan parar la actividad.

AUXILIARES. Desde la Plataforma Coordinadora de Traballadores de Auxiliares quiso subrayar ayer que los Ertes en las auxiliares suponen despidos de Alcoa, "porque o persoal que traballa na factoría é traballo directo e exclusivo para dita multinaciona e si prescinde de traballadores das empresa auxiliares está a despedir obreiros".

Tras paralizar la realización de horas extras, desde la plataforma anuncian que emprenderán más medidas si es necesario en defensa de los puestos de trabajo.