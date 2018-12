El comité de Alcoa en San Cibrao propone una jornada de huelga el 19

El comité de empresa de Alcoa en San Cibrao celebró este lunes una reunión en la que acordó medidas de movilización para "pelexar por unha tarifa eléctrica estable e competitiva" y para instar a la empresa a retirar los Eres de A Coruña y Avilés. La intención de los sindicalistas mariñanos es realizar una huelga el miércoles 19, "en paralelo" con las que hay convocadas en las citadas plantas y acompañar a sus trabajadores en el acto que tienen previsto ese mismo día en Vegadeo. El comité someterá esta propuesta a aprobación de la plantilla en una asamblea que convoca para este jueves a las once y media de la mañana.

La huelga que plantea el comité mariñano empezaría a las seis de la mañana coincidiendo con el primer turno y terminaría a las diez de la noche. Su intención es participar de alguna manera en las protestas que convocaron los comités de A Coruña y Avilés el 19, que consisten en sendas marchas que realizarán andando a las diez de la mañana desde Ribadeo los trabajadores de A Grela y desde Castropol los avilesinos. Ambos se unirán en el puente de Porto y avanzarán juntos hasta la plaza del Ayuntamiento veigueño. "Posiblemente convidemos aos traballadores que queiran ou poidan ir a sumarse, o que non sabemos aínda é se os acompañaremos na marcha ou se os esperaremos na Veiga", comenta el presidente del comité mariñano, Xosé Paleo.

"As súas circunstancias e as nosas non son as mesmas, pero os motivos de protestar son similares e o fondo é o mesmo, que é conseguir unha tarifa eléctrica estable que permita dar viabilidade á industria do alumunio para o ano 2019 e sucesivos. Entendemos que ese é o motivo fundamental que permitiría a retirada dos Eres, os investimentos e o garantir os postos de traballo2, dice Paleo, que lamenta que "a día de hoxe non se sabe como vai estar o prezo eléctrico a 1 de xaneiro" e insta al Gobierno central a "facer efectivas as medidas que acaba de anunciar" para proteger a las empresas electrointensivas como Alcoa frente al precio de la energía.