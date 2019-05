El comité de Alcoa en San Cibrao, sin garantías sobre mejoras energéticas

El comité de Alcoa en San Cibrao trasladó este miércoles a los representantes del Ministerio de Industria con los que se reunió en Madrid la necesidad "urxente" de solucionar el problema energético para disipar las dudas sobre el futuro del complejo mariñano, pues según recuerda el presidente del comité, Xosé Paleo, su cierre supondría "unha hecatombe" para la comarca. Los interlocutores del Gobierno —entre ellos el director de Industria, Galo Gutiérrez— les dijeron que esperan aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo este verano y que la próxima semana abordarán con la Comisión Europea las posibles incompatibilidades.

"Non sacamos nada en limpo nin deron garantía ningunha, o único que din é que continúan coa intención de sacar o estatuto nos seis meses de prazo que se marcaban a principios de ano, para finais de xullo", comenta Paleo, pero no les aclararon si incluirá las alegaciones que presentaron. Añade que "para a semana que vén irán a Bruxelas discutilo coa Comisión Europea, ver se as modificacións que incluíu o Goberno no estatuto en función das alegacións que se presentaron non van en contra do que a normativa europea establece".

Los mariñanos hablaron en la reunión de la importancia de la fábrica para la comarca y el conjunto de la provincia —"representa o 32% do PIB de Lugo e afecta directamente a máis de 2.000 postos de traballo", recordaron— e invitaron a los representantes del Gobierno a conocerla.

Llevaron además un completo informe con las inversiones que consideran que se deben realizar en el complejo, la más acuciante, la búsqueda de un nuevo emplazamiento para la balsa de lodos rojos, que está en su última fase. "É un asunto no que a administración pode axilizar cando se decida unha ubicación. É o que máis nos preocupa, un problema que temos na planta de Alúmina para dentro de pouco, en cousa de cinco-oito anos posiblemente", dijo el presidente del comité.

El comité trasladó al Gobierno la importancia de esta industria, con 2.000 empleos y que supone el 32% del PIB de la provincia

También apuntó la conveniencia de ampliar el puerto para que pueda hacer tres operaciones de carga y descarga a la vez, entre otras mejoras en maquinaria e infraestructuras del complejo.

GOBIERNO. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, insistió este miércoles en que el Ministerio de Industria está "cumpliendo los compromisos", en alusión a la búsqueda de inversores para las plantas de A Coruña y Avilés, al compromiso de habilitar 200 millones en compensaciones por costes indirectos de CO2 y a establecer un estatuto del consumidor electrointensivo, del que dijo que "un gobierno en funciones evidentemente no lo puede aprobar, pero hay el compromiso de llevarlo a la práctica cuando esté activo y una vez estudiadas todas las alegaciones".

Losada insta a la Xunta a tomar ejemplo del Gobierno central y mantener una actitud positiva en este asunto y no "siempre criticando, porque hay que remar todos". Aseguró que hay "empresas interesadas en pujar por las plantas", tanto de A Coruña como de Avilés, "y hay que conseguir la mejor para que mantenga la actividad industrial y los puestos de trabajo. Estamos en los plazos", aseguró el delegado del Gobierno.